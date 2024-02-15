Запам'ятайте всі, кому за 45: всього лише один напій допоможе врятувати шкіру — мінус 10 років

З віком на шкіру негативно впливає процес, відомий як глікація. Він відбувається тоді, коли в організмі надлишковий цукор вступає у реакцію з білками (зокрема, колагеном і еластаном), які відповідають за міцність та пружність шкіри. Це стає причиною утворення продуктів просунутого глікаційного кінця, або AGEs, які призводять до старіння шкіри, позбавлення її зволоження.

Продукти глікації не лише викликають підвищену жорсткість еластинових і колагенових волокон, але й можуть стимулювати запальні процеси та окислювальний стрес, які також сприяють старінню шкіри.

Зважаючи на те, що неможливо повністю виключити зі свого раціону цукор, ви можете значно знизити його вживання. Вибирайте здорові продукти, такі як фрукти, цілісні зерна, білки, овочі, корисні жири замість оброблених продуктів, які містять багато цукру.

Кілька досліджень показали, що антиоксиданти, зокрема, вітаміни С та Е, допомагають вберегти шкіру від пошкоджень, що викликані глікацією. Вони захищають колаген і еластан від окислення. Тому до раціону потрібно включити розмарин.

Розмарин є так званим деглікантом. Тому його потрібно додавати до різних страв, наприклад, м'яса чи риби. А ще можна пити чай з розмарином.

Вчені відзначають, що не лише розмарин, але і інші пряні трави, такі як перцева м'ята, шавлія, чебрець, майоран (орегано) містять розмаринову кислоту в незначній кількості.

Розмарин додатково сприяє здоров'ю печінки, адже насичений поліфенолами, що допомагають печінці швидше і ефективніше відновлюватися.

Більше того, лікарі стверджують, що розмарин можна використовувати не лише як спецію для страв, але й додавати до питної води. Якщо змішати рідину з розмарином і яблуками, то такий напій не лише допоможе зберегти пружність шкіри, але й буде мати приємний смак.

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