Запас корисних продуктів: що варто внести до наступного списку покупок

Запас корисних продуктів: що варто внести до наступного списку покупок

Незважаючи ні на що, ми хочемо, щоб у нас вдома був запас корисних, поживних і необхідних продуктів, з яких можна приготувати повноцінний прийом їжі.

Команда школи Здоров'я лікарки-дієтологині Катерини Толстікової підготувала список того, що варто внести до наступного списку покупок.

Цільнозернові макарони – продукт містить складні вуглеводи, а також магній, залізо, мідь, цинк, марганець, кальцій та фосфор, вітаміни В (В1, В2, В6, В9), РР.

Твердий сир містить білок і жир, також є джерелом кальцію, тут більше вітамінів А, групи В, D і K, ніж у молоці або сирі.

Горіхи - одне з основних джерел корисних жирів, вітаміни групи В1, В6, В9, мікроелементи: калій, кальцій, йод, магній, мідь, цинк.

Куряча печінка - містить білок, відмінний донатор гемового заліза, цинку, селену, міді, вітамінів A,B2,B3,B6, B9,B12,С.

Гречка містить складні вуглеводи, клітковину, калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор, мідь, магній, фолієву кислоту, вітаміни групи В, а також ще 18 амінокислот.

Картопля - багата крохмалем, який перетворюється на резистентний крохмаль якщо остудити продукт, це позитивно впливає на мікробіом кишечника; є джерелом вітамінів С, B1, B2, B6, PP, К та каротиноїдів, а також містить кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій.

Скумбрія - джерело білка та кислоти омега-3, вітамінів В6, В12 та РР, віт Д і Е, натрію, фосфору, хрому, йоду, кобальту.

Яйце - містить білок, жир, вітаміни А, D, E, K, вітаміни групи В, залізо, мідь, селен, цинк, магній.

Фасоль - містить до 20% білка, засвоєння якого досягає 70-80%, багата на вітаміни В1 і В9, цинком, селеном, магнієм, фосфором, міддю.

Чорний шоколад - містить жири, магній, фосфор та залізо.

Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.