Запиваєте обід або вечерю: дізнайтеся, чи шкодить це вашому травленню

Чи можна запивати їжу водою / © pexels.com

Що про запивання кажуть гастроентерологи?

Чи розбавляє вода шлунковий сік

Фраза “не запивайте їжу, інакше вода розбавить шлунковий сік” — один із найживучіших міфів. Насправді все зовсім інакше.

Шлунковий сік самостійно регулює свою концентрацію залежно від того, що і скільки ви з’їли. Кількість випитої води практично не впливає на цей процес, тому розбавити травні ферменти звичайною водою неможливо.

Більше того, вода та інші напої залишають шлунок швидше, ніж щільна їжа. Спершу в кишечник надходить рідина, а потім — перетравлені продукти. На травлення це не впливає і організму не шкодить.

Коли пити під час їжі дійсно не варто

Але є винятки. За словами гастроентерологів, краще уникати пиття під час їжі, якщо у вас є:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ);

функціональна диспепсія, особливо коли після їжі з’являється важкість у шлунку або нудота;

порушення апетиту та швидке насичення — таке трапляється при деменції, цирозі печінки, асциті.

Тоді напої можуть посилювати дискомфорт: провокувати здуття, нудоту та втрату апетиту. Цим людям дійсно краще спочатку поїсти, а вже потім пити воду.

Як правильно пити під час їжі

Тим, у кого немає перелічених проблем, лікарі радять просте правило: запивати лише добре пережовану їжу, а не намагатися проковтнути великі шматки водою.

І, звісно, краще обирати звичайну воду, уникаючи солодких напоїв і газованої води.

Слід також почекати трохи після їжі перед тим, як пити чай або каву. Невелика пауза допомагає не заважати засвоєнню важливих мінералів, наприклад заліза та кальцію.