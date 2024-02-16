Засіб від усіх хвороб: додайте всього лише 20 крапель в молоко — забудете дорогу до лікарні

Йдеться про настоянку прополісу. Виявляється, крім лікування легеневих та простудних захворювань, вона заспокоює нерви, покращує сон і загальне самопочуття.

Для приготування суміші рекомендовано використовувати 10% настоянку прополісу, яка продається в будь-якій аптеці. Пляшечки ємністю 25 мл вистачить дійсно надовго. Коштує засіб недорого, а користі від нього дуже багато і ефект ви відчуєте відразу.

На 100 мл гарячого молока потрібно додати всього 20 крапель прополісу, добре перемішати і приймати перед сном протягом 10 днів один раз на місяць. Курс слід повторювати протягом 4-6 місяців.

Такий засіб народної медицини можна давати і дітям. При чому вже після першого застосування настоянки з прополісу і молока можна буде помітити позитивний ефект за лікування простудних захворювань. Однак, слід зазначити, що для малюків дошкільного віку пропорції трішки інші. На 1/3 склянки теплого молока додають 1-2 краплі прополісу. Пити потрібно також на ніч.

В чому користь настоянки з прополісу і молока? Якщо у вас гастрит, панкреатит, виразка шлунку, захворювання печінки, потрібно приймати такий засіб протягом шести місяців для покращення самопочуття.

У жінок такий напій допомагає нормалізувати менструальний цикл. Додатково він зменшує кількість шкідливого холестерину у крові, лікує різні шкірні захворювання, в тому числі і екзему.

Позитивно впливає тепле молоко з настоянкою прополісу на стабілізацію психіки. За регулярного вживання негативні думки йдуть і людина на підсвідомому рівні налаштовується на позитив.

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