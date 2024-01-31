Займе всього лише кілька хвилин, а скільки користі: навіщо втирати в нігті соду

Тьмяні, крихкі та м'які нігті — поширена проблема. Подолати неприємності можна в домашніх умовах. Ще й провести профілактику грибка.

Звичайно харчова сода, яку можна знайти практично на кожній кухні, допоможе швидко і ефективно зміцнити нігтьові пластини і навіть позбутися грибка в домашніх умовах.

Чому сода для нігтів така корисна

Масаж з використанням харчової соди — корисне рішення для тих, хто хоче зміцнити нігті без особливих зусиль. Надто м'яка нігтьова пластина часто зустрічається у тих дівчат, які регулярно ходять на манікюр з гель-лаком.

Часто жінки скаржаться на появу горбиків і ямок на пластині. Але за допомогою легкого масажу з содою ви зможете відполірувати і розгладити нігті, зробити їх значно красивішими на вигляд.

Зокрема, про переваги масажу з харчовою содою розповіла Джулі Кандалек, креативна директорка студії нейл-арт у Нью-Йорку. Вона радить всім час від часу готувати і використовувати таку суміш, щоб розгладити пластину.

Як приготувати суміш з харчової соди для масажу нігтів

Процедура зовсім не складна. Потрібно взяти 2 столові ложки харчової соди та 1 чайну ложку перекисі водню (чи звичайної води, якщо немає під рукою цієї речовини). Змішайте інгредієнти, щоб утворилася наче каша. Нанесіть на ватний диск, а потім інтенсивно масажуйте нігтьову пластину кілька хвилин.

Такий содовий масаж відмінно підійде і як скраб для кутикули. Харчова сода навіть у поєднанні зі звичайною водою допоможе видалити відмерлі клітини шкіри, чим полегшить процес відсунення кутикули під час манікюру.

Масаж можна робити і для нігтів на ногах, а не лише на руках. Він допоможе отримати красиві стопи без мозолів та потовщеної шкіри.

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