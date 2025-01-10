Зелений чай, безперечно, корисний, але не всім: експерти розповіли, коли цей напій викликає проблеми

Безсумнівно, зелений чай має багато корисних властивостей, однак фахівці в галузі охорони здоров’я радять обмежити його споживання до двох чашок на день. А для найбільших шанувальників чаю рекомендується не перевищувати п’яти чашок щодня.

Цей напій містить багато активних компонентів, які можуть мати значний вплив на організм. У високих дозах вони можуть викликати небажані ефекти, які погіршують самопочуття, попереджають експерти.

Фахівці, розповідаючи про можливу шкоду зеленого чаю для організму, назвали симптоми, які свідчать про те, що він був спожитий у надмірних кількостях.

Прискорене серцебиття та підвищення артеріального тиску. Хоча в зеленому чаї кофеїну менше, ніж у каві, вживання кількох чашок може вплинути на серцевий ритм і підвищити тиск. Це може бути особливо небезпечно для людей із захворюваннями серця.

Медики рекомендують обмежити споживання зеленого чаю, якщо у вас гіпертонія або інше серцево-судинне захворювання.

Стрес. Споживання кількох чашок зеленого чаю щодня може посилити психічне навантаження через підвищену концентрацію кофеїну в крові. Це стимулює наднирники до вироблення більшої кількості гормонів стресу — норадреналіну, адреналіну та кортизолу.

Ризик анемії. Вживання великої кількості чаю може заважати всмоктуванню заліза з їжі, що підвищує ймовірність розвитку залізодефіцитної анемії, яка проявляється недостатньою кількістю еритроцитів у крові. Симптомами анемії є втома, запаморочення, блідість шкіри, холодні кінцівки та прискорене серцебиття.

Проблеми з травленням. Танін, що міститься в чаї, має в'яжучі властивості і може скорочувати тканини тіла. Його надлишок здатний викликати сухість у роті, нудоту та розлади шлунка.

Поганий сон. Високий рівень кофеїну, отриманого з чаю, може спричинити труднощі із засинанням і погіршити якість сну, зробити його більш тривожним і чутливим.

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