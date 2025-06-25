Зелений, червоний чи жовтий: чи впливає колір солодкого перцю на його корисні властивості, який краще їсти

Яка різниця між червоним та зеленим солодким перцем / © Pixabay

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Під час дозрівання солодкий перець спочатку відрізняється зеленим кольором, пізніше стає жовтим, помаранчевим і, нарешті, червоним. Цей продукт є дуже популярним серед українців, які додають його чи не в усі страви. Але мало хто замислюється, що між різними кольорами є важлива різниця.

Хоча солодкий перець і можна назвати одним з найбільш універсальних продуктів, кожен з них пропонує нашому організму щось своє. Найпоширенішими на українському ринку є зелені, жовті, помаранчеві та червоні. Хоча інколи може здатися, що це просто різні сорти, насправді, найчастіше кольори пов’язані зі стиглістю овоча.

Тобто спочатку з грядок збирають перці зеленого кольору, тоді жовтого, пізніше помаранчевого і наприкінці червоного. Дозріваючи, перець отримує більшу кількість природного цукру, тому він стає солодшим. Проте додатково кожен відтінок містить різні поживні речовини.

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Зелений солодкий перець

Як правило, він найдешевший в магазинах. Відрізняється виразним трав’янистим і гіркуватим смаком, адже найменш стиглий. В ньому найбільше клітковини, менше цукру та антиоксидантів. Для декого зелений перець може бути важким для травлення, ймовірно, через те, що має досить тверді стінки. Проте, якщо його добре приготувати, це допоможе зменшити можливість розладу травлення.

Жовтий та помаранчевий солодкі перці

З точки зору харчової цінності та солодкості їх можна назвати проміжними. Вони досить ніжні, але відрізняється хрумкою текстурою. Вітаміну С в них не так багато, як в червоних овочах, але в них містяться інші поживні речовини. Зокрема, в жовтому перці багато зеаксантину і лютеїну, які необхідні для здоров’я очей. А в помаранчевому є бета-криптоксантин.

Червоний солодкий перець

Саме в ньому міститься найбільше корисних речовин. Зокрема, багато вітамінів С, А, а ще лікопіну, які є потужними антиоксидантами. Вони необхідні для підтримки імунітету, зменшення запалення, захисту здоров’я серця і простати. Звичайно, червоні перці і найбільш солодкі, адже повністю достигли. Цікаво, що з точки зору зберігання вони також довше зберігаються.