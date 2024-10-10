Землю накрила найпотужніша магнітна буря від 2005 року: що робити, щоб не погіршилося самопочуття

10 жовтня 2024 року Землю накриє надпотужна магнітна буря, яка триватиме до 12 жовтня. Якщо внести в своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Як розповів лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин в інтерв’ю для OBOZREVATEL магнітні бурі роблять нервову систему людини більш чутливою. Але існує три основних способи покращити своє самопочуття.

Постарайтеся відпочити

Віктор Мацишин рекомендує лягати спати не пізніше 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку. Медитація та інші відновлювальні практики також дуже корисні.

Фізична активність під час магнітних бур

Тренуйтеся помірно та дозовано. Починайте день з 10-хвилинної зарядки і включайте 1-2 заняття спортом на тиждень. У дні з сильними магнітними бурями обмежте навантаження до 50% своїх можливостей. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі та спортивну ходьбу.

Збалансоване харчування

Раціон повинен бути збалансованим. Обід краще планувати між 12:00 і 14:00, щоб з'їсти найкалорійнішу їжу протягом дня. Якщо немає апетиту, можна пропустити сніданок і вечерю, але важливо не переїдати на ніч.

Дотримуючись цих правил, можна зменшити вплив магнітних бур на організм і покращити якість життя.

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