Згусток крові з футбольний м'яч: у лікарні Дніпра чоловікові вирізали 12 см аневризми

Згусток крові з футбольний м'яч: у лікарні Дніпра чоловікові вирізали 12 см аневризми

Пацієнту перелили понад три літри крові.

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова провели унікальну операцію з порятунку життя 79-річного пацієнта з приводу розшарування аневризми черевного відділу аорти.

Довжина ураженої ділянки судини склала 12 см, повідомив головний лікар клініки Сергій Риженко.

"Хворий у важкому стані поступив в реанімацію Мечникова 24 вересня з діагнозом розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти. Великий ком крові, як футбольний м’яч, випирав з живота", – написав Сергій Риженко.

Фото: Сергій Риженко

Операцію провела бригада лікарів - судинні хірурги: Сергєєв Олег, Сергій Ольховик, Яхійа Альбайюк, Руслан Чайка, Дмитро Кисилевський, анестезіолог Катерина Воронкова. Медики протягом трьох годин робили все можливе, щоби Борис Георгійович не помер.

Пацієнту перелили понад три літри крові.

Наразі до пацієнта приїхала дружина.

"Дідусь поголився, сказав, що вона привезла йому душевний спокій. Воркують і чекають приїзду дітей", - розповів лікар.

Він зазначив, що Борис Георгійович жив в Авдіївці Донецької області на початку війни. Рятуючись від обстрілів, разом з дружиною поїхав на батьківщину - до Новоселівки.

"Вони почували себе старими і кинутими, і вже самі для себе вибирали час своєї смерті", – розповів про пацієнта головлікар.

Коли відчув біль і став втрачати свідомість, Борис Георгійович звернувся по допомогу в найближчу Мирноградську лікарню. Потім було складне транспортування за сотні кілометрів до Дніпра.

В даний час врятований пацієнт готується до переведення з реанімації в звичайне відділення.

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