Жимолость: суперфуд, про який багато хто забуває — що лікує ягода і кому вона протипоказана

Жимолость — це смачні та соковиті яскраво-блакитні ягоди, які, до того ж, дуже корисні для нашого здоров'я. В Японії, де жимолость активно вирощують, її часто називають ягодою Хаскаппу, що можна перекласти як "маленький подарунок на кінці гілки".

Ягоди жимолості мають подовжену циліндричну форму та темно-фіолетове або яскраво-блакитне забарвлення з восковим нальотом. Їх корисні властивості пов'язані з тим, що вони містять велику кількість фенолової та аскорбінової кислоти, біохімічних сполук, які забезпечують їм протизапальні і антиоксидантні властивості. Часто можна почути, що жимолость називають "ягодою довголіття". І якщо дізнатися більше про всі корисні властивості цієї рослини, стає зрозуміло, чому.

Що лікує ягода жимолость: в чому її користь

Як повідомляють в Klarity Health Library, жимолость має чимало переваг для нашого здоров'я. Напевно, саме тому в Японії її широко використовують навіть в традиційній медицині. Давайте розглянемо всі особливості цієї ягоди.

Антиоксидантний ефект

В червоних та фіолетових пігментах рослин присутні антоціани, які мають високий вміст хімічної сполуки під назвою ціанідин-3-глюкозид. Саме вона надає таким ягодам антиоксидантні властивості. Жимолость бореться з вільними радикалами в організмі, які викликають запалення.

Дослідження Rupasinghe показало, що вміст антиоксидантів у жимолості набагато більший, ніж у полуниці чи чорниці. Антиоксидантні властивості пояснюються наявністю вітаміну С і поліфенолів, особливо антоціанів у цих ягодах.

Антиоксиданти протидіють процесу старіння, зменшуючи активні форми кисню (молекули, які шкодять ДНК) і захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Щоденне споживання ягід жимолості знижує ризик таких небезпечних для життя захворювань, як рак, запобігає резистентності до інсуліну, зміцнює кістки та покращує роботу мозку. Вони також зменшують окислення холестерину низької щільності, завдяки чому ризик серцево-судинних захворювань знижується та допомагає підтримувати здоровий артеріальний тиск.

Протизапальний ефект

Протизапальні властивості поліфенолів жимолості протидіють метаболічним захворюванням, таким як ожиріння та діабет. Показано, що антоціани в них зменшують запалення в очах, наприклад увеїт, ревматоїдний артрит, плоский лишай і виразку.

Полоскання горла і ротової порожнини соком ягід жимолості може запобігти захворюванням ясен (гінгівіт) і тонзиліту. Заморожені та сушені ягоди можуть ефективно запобігти інфекціям ротової порожнини та сечовивідних шляхів, запобігаючи прикріпленню до слизових оболонок.

Нейропротекторний ефект

Що лікує ягода жимолость / Фото: pixabay.com

Нейропротекторна властивість жимолості дуже впливає на пам'ять. Вони покращують зорово-просторову та епізодичну пам’ять, а також позитивно впливають вікову втрату пам’яті. Ризик деменції, нейродегенеративних проблем та інсульту зводиться до мінімуму за щоденного приймання. Ягоди жимолості також покращують метаболізм і здоров’я судин. Дослідження, проведене Беллом і Вільямсом, показало, що після споживання цих ягід фізичні та когнітивні функції покращуються завдяки посиленню кровотоку та глюкози в мозку.

Антидіабетичний ефект

Дієта з високим вмістом жирів свідчить про підвищення рівня інсуліну, глюкози в крові, глікованого гемоглобіну. Антоціани в жимолості допомагають регулювати підвищення чутливості до інсуліну та глюкози, а також регулюють рівень цукру в крові.

Інші переваги для здоров'я

Жимолость має детоксикаційні властивості; вона зменшує токсичність ліків і важких металів. А також допомагє впоратися з харчовою алергією. Хоча ці ягоди допомагають підтримувати кишкові бактерії та діють як пробіотики, вони додатково мають антибактеріальну дію проти таких бактерій, як Campylobacter jejuni, Bacillus subtilis і Kocuria rhizophila.

Жимолость корисна для спортсменів, адже вона підвищує витривалість і покращує продуктивність організму. Дослідження показали, що спортсмени не втомлювалися так швидко, як ті, хто не вживав цих ягід перед тестом. Вважається, що протизапальні та антиоксидантні властивості, які покращують функцію судин і споживання кисню, є можливою причиною цього покращення.

Харчова цінність жимолості

Жимолость — супер ягода. Вона містить у чотири рази більше антиоксидантів, ніж чорниця, і більше вітаміну С, ніж апельсини. Вміст калію в них такий же, як і в банані. Всього лише одна чашка ягід жимолості дасть вам 4 грами клітковини, 24% аскорбінової кислоти або вітаміну С, 25% марганцю та 36% вітаміну К, а також 15 г вуглеводів і 85 калорій.

Вміст вітаміну С або аскорбінової кислоти коливається від 17 мг до 25 мг на 100 г, хоча в деяких сортах і до 186 мг/100 г. Ягоди містять органічні кислоти, такі як лимонна кислота (62%), яблучна кислота (30%), 6% хінна кислота та 1% винна кислота, а також шикімову кислоту та фумарову кислоту.

Цукристість ягоди нижча, ніж у чорниці, вона містить фруктозу (55%), глюкозу (43%) і сахарозу (3%). Загальний вміст цукру в жимолості коливається від 15 мг/г до 28,85 мг/г, тоді як у чорниці — 78,1 мг/г, у малині та шовковиці — 45,5 мг/г і 38,2 мг/г відповідно. Тому ця ягода ідеальний вибір для діабетиків.

Як і в інших ягодах, в жимолості містяться такі мінерали, як калій, кальцій, фосфор і магній. Ці мінерали у ягодах покращують нервову діяльность, збільшують вироблення життєво важливих гормонів і регулюють нормальний серцевий ритм.

Жимолость також є чудовим джерелом фітосполук. Фенольних сполук в ній набагато більше, ніж у чорниці. Їхній вплив на здоров’я є основною причиною, чому ці ягоди набули такої популярності в останні роки. 51% цих фенолів є антоціанами. Антоціани мають найбільші антиоксидантні властивості порівняно з усіма рослинними флавоноїдами, більше, ніж вітамін Е або бета-каротин. Також в жимолості містяться фенольні кислоти (24%). Крім кардіо- та нейропротекторної дії, вони є профілактичними ліками від остеопорозу, проблем з легенями, раку, діабету 2 типу та шлунково-кишкових захворювань.

Яка на смак жимолость? Дубильні речовини та іридоїди, які містяться в ній, відповідають за терпкий і гіркуватий смак плодів. Однак самі ягоди часто досить солодкі. Тут все залежить від сорту. Дубильні речовини також присутні в шкірці граната і хурмі, тоді як іридоїди, які зазвичай не зустрічаються у фруктах, мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Кому не можна їсти жимолость

Немає достатньо доказів побічних ефектів синіх ягід жимолості. Однак, лікарі наголошують, що алергічна реакція може розвинутися на будь-які їстівні продукти. Тому, якщо після споживання у вас з'явився свербіж, кропив’янка або утруднилося дихання, це може свідчити про алергію на жимолость. Рекомендовано припинити споживання ягоди. Велика кількість ягід жимолості може викликати діарею та біль у животі, а ще вони впливають на дію певних ліків, особливо тих, що розріджують кров.

Тому фахівці рекомендують вживати не більше 100 г ягід жимолості на день.

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