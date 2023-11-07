Жінка швидко скинула 45 кілограмів без виснажливих дієт: як схуднути у животі і зафіксувати вагу

Матір двох дітей відповіла на важливі запитання: як схуднути після пологів без жодних дієт і зафіксувати результат назавжди.

Нісса Граун – мама двох дітей, яка набрала зайву вагу після пологів. Жінка, звичайно, пробувала різноманітні дієти, але вони їй не допомогли. Тому вона сама винайшла спосіб, як позбутися зайвих кілограмів. Розповідаємо з посиланням на Newsweek, які п’ять правил допомогли жінці не лише схуднути на 45 кілограмів, а ще зафіксувати вагу і більше не набирати зайвої.

Як схуднути на 45 кілограмів: історія жінки

Нісса Граун розповіла, що після народження першої дитини її вага стрімко збільшувалася. Вона важила 111 кілограмів, жодна зі звичайних дієт їй не допомогла. До того ж, у неї виявили діабет, тому потрібно було схуднути, бо зайва вага дуже шкодила здоров’ю. Від 2013 року Нісса схудла більше ніж на 45 кілограмів, не дотримуючись традиційних дієт.

«За 25 років я врешті навчилася худнути та утримувати свою вагу на належному рівні, відмовившись від усіх звичайних дієт. Я покращила процеси травлення та обміну речовин, спланувала свій раціон зі здорової та корисної їжі. За рік після другої вагітності я вже скинула 45 кілограмів, дотримуючись п’ятьох простих правил», - поділилася жінка своїми феноменальними результатами.

Як швидко схуднути без дієт: 5 правил схуднення

Варто починати свій день із фізичної активності. Допомагайте своєму тілу прокидатися, робіть легку розминку, можна робити це в кімнаті або пройтися навколо свого будинку. Нісса порадила не шукати собі виправдань, а щоранку присвячувати по10 хвилин свого часу фізичній активності. Вживайте більше білків. Сплануйте свій щоденний раціон таким чином, щоб під час кожного прийому їжі у стравах було багато білкових продуктів. Навіть у святкові дні не дозволяйте собі вживати багато вуглеводів. Білки – найбільш ситні макроелементи, тому чим більше ви їстимете білка, тим менше калорій буде отримувати ваш організм. А ще білок важливий, бо допомагає нарощувати м’язову тканину. А чим більше м’язів, тим кращий метаболізм і менше жирової тканини. Необхідно відмовитися від обробленої їжі. Не слід вживати сухі сніданки, заморожені обіди та смажені ковбаски на вечерю. Такі харчі містять багато консервантів та підсолоджувачів, які прямо впливають на збільшення ваги. Дев’яносто відсотків раціону, зазначає жінка, повинна складати здорова їжа – м’ясо, овочі, фрукти, яйця, молоко тощо. Відстежуйте прийоми їжі. Не варто голодувати і відмовлятися від традиційних прийомів їжі – сніданків, обіду чи вечері. Але варто утримуватися від раптових і незапланованих перекусів. Мама двох дітей радить контролювати кількість прийомів їжі, аби вберегтися від зайвих калорій і не псувати результати схуднення. Постійне зниження ваги залежить від набутих сталих звичок, лише тоді можна отримати бажаний результат, зауважує Нісса. Не потрібно сварити себе за помилки. Якщо трапляються зриви і ви раптом переїли, не варто себе за це корити, радить жінка. Оскільки потім хочеться заїсти стреси і тривогу, що може спричинити набір зайвих кілограмів. Одна помилка зовсім не означає, що потрібно кидати почате, або починати все заново. Дозвольте собі робити помилки, тоді таке правильне схуднення буде тільки в задоволення.

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