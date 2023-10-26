Жінка скинула 50 кілограмів: вона відмовилася лише від однієї звички

Меган Т’єлле, 29-річна жінка з Америки, скинула майже 50 кілограмів лише за рік. Їй довелося відмовитися всього від однієї звички – заїдати свій стрес. Розповідаємо з посиланням на Newsweek, як американці вдалося схуднути у животі та всьому тілі без жодних дієт.

Як молода американка наважилася на схуднення

Меган Т’єлле за освітою медикиня, тому після навчання пішла працювати до лікарні. Їй доводилося працювати у нічні зміни, через це вона мало спала. Часто, після зміни, о шостій ранку, вона не лягала спати, а спочатку їла.

Американка постійно їла щось смачненьке, замовляла додому фастфуд і любила добре засмажену їжу. Тому досить скоро їжа для молодої жінки перетворилася на погану звичку. Одного разу, побачивши себе у дзеркалі, Меган зрозуміла, що час худнути.

Як скинути 50 кілограмів за рік: секрет швидкого схуднення

Молода американка розповіла, що їй довелося відмовитися від фастфуду та іншої нездорової їжі. Це рішення давалося їй складно, але жінка перемогла свою погану звичку. Потім Меган записалася у спортзал і почала регулярно займатися.

Але американка не перевантажувала себе виснажливими тренуваннями. Вона просто ходила на біговій доріжці. А через кілька місяців додала інші вправи для фізичного навантаження.

«Аби побачити різницю та результати, знадобиться кілька місяців. Це було важко спочатку, вимагало терпіння, оскільки перші результати були мінімальними. Тому дуже важливо не зупинятися на півдорозі, бо ви не побачите різких змін одразу», - розповідає Меган.

Жінка відмовилася від солодких газованих напоїв, почала стежити за раціоном та регулярно тренувалася. Тому вже через рік втратила 50 кілограмів.

5 порад для швидкого схуднення від Меган Т'єлле

Варто кожного дня ходити пішки.

Не слід забувати про якісний сон, оскільки безсоння може стати причиною ожиріння.

Разом зі своїм лікарем розробіть план здорового харчування та дотримуйтеся його.

Пийте достатню кількість води і уникайте зневоднення організму.

Їжте маленькими порціями, але частіше, дотримуючись режиму харчування.

Молода жінка радить звернутися за допомогою до лікарів-дієтологів, щоб схуднення було ефективним та швидким. Консультація з професіоналами допоможе пришвидшити отримання бажаної стрункої фігури.

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