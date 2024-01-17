Жінка їла лише курячий суп щодня протягом тижня: ось що трапилося з її здоров'ям

Якщо ви хоча б раз хворіли на застуду чи грип в дитинстві, ваша мама точно пропонувала вам тарілку гарячого курячого бульйону. Дійсно така страва містить поживні речовини, які мають протизапальну дію та можуть полегшити симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів. Але що буде, якщо їсти лише курячий суп щодня протягом тижня?

Редакторка із охорони здоров'я Parade Лі Вайнгус розповіла про свій досить цікавий експеримент. Вона щодня протягом одного тижня їла лише курячий суп. Як це вплинуло на її здоров'я?

На початку тижня вона приготувала свій улюблений курячий суп за рецептом бабусі з курячою грудкою, морквою, цибулею, селерою, чебрецем, часником, лимонним соком та яєчною локшиною. А потім сім днів вона їла його на сніданок, обід, вечерю і інколи навіть перекушування.

Найперше, що вона відчула вже на третій день експерименту, було те, що жінка не хотіла додати до свого раціону нездорову їжу. Зазвичай в період різдвяно-новорічних свят вона вживала багато печива, шоколаду та цукру загалом. Але після тарілки ситного супу таке бажання зникало. До кінця тижня вона відчула себе більш бадьорою і наче легшою. Лі підозрює, що суп не лише додав до її раціону велику кількість корисних поживних речовин, але й достатню кількість води для підтримання гідрації.

Також вона відчула й інші зміни в самопочутті та здоров'ї, про які поділилася зі своїми читачами.

Вона не захворіла. Хоча, як пише Лі, її донька була хвора на ГРВІ і цілий тиждень перебувала вдома, але сама жінка не підхопила навіть нежитю. Вона була впевнена, що почне кашляти через сильні холоди і хворобу доньки, але тиждень минув без застуди.

Вона спала набагато краще. Лі зазначає, що вона відразу засинала і прокидалася вранці бадьорою та з хорошим самопочуттям. Жінка вважає, що це через триптофан, який міститься в курячій грудині. Він допомагає організму виробляти мелатонін — гормон, що допомагає заснути.

Вона довше залишалася ситою. Курячий суп можна додати до переліку страв, які допомагають схуднути. З'ївши всього лише одну тарілку такого супу ви будете відчувати ситість протягом годин.

Єдиним недоліком, який помітила Лі під час свого експерименту, пов'язаний з тим, що їй довелося мочитися значно частіше. Це жінка пов'язує з більшою кількістю рідини, яку вона споживала.

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