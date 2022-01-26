Жіночі ліки від безпліддя допомагають лікувати травми у чоловіків – дослідження

Жіночі ліки від безпліддя допомагають лікувати травми у чоловіків – дослідження

Йдеться про пошкодження обертальної манжети плеча, що нерідко стає результатом гострої травми.

Вчені з Університету Юти з'ясували, що препарат від безпліддя допомагає загоювати розрив обертальної (ротаторної) манжети плеча – поширеної травми у чоловіків.

Про дослідження вже написали в Dailymail.

У дослідженні взяли участь 90 людей. Їм давали препарат від безпліддя або плацебо через день протягом місяця до операції та півроку після неї.

Розрив обертальної манжети плеча – травма, при якій порушується цілісність одного або кількох сухожиль або м'язів, що стабілізують суглоб. Причиною можуть стати великі навантаження на плече. Така травма вимагає термінової медичної допомоги та найчастіше операції.

Пошкодження обертальної манжети плеча пацієнти часто описують, як конкретну травму, після якої з'явиляються болі і порушення функцій плеча. У ряді випадків, розрив обертальної манжети є результатом хронічної мікротравматизації м'язів.

У Великій Британії, наприклад, щорічно проходить близько десяти тисяч операцій з відновлення обертальної манжети. У 90% випадків бажаного ефекту досягти не виходить: або пошкодження занадто велике, або краї сухожилля неможливо утримати швами.

Природний процес загоєння розриву може прискорити кломіфен цитрат. Цей препарат призначають жінкам на лікування безпліддя. Він активізує вироблення фолітропіну та лютропину, які стимулюють овуляцію.

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У чоловіків цитрат кломіфену викликає вироблення тестостерону. Він виконує важливу функцію: доставляє кисень та поживні речовини до пошкоджених тканин та сприяє їх відновленню.

Вважається, що підвищення рівня тестостерону може прискорити одужання. Гормон прописують як гелю, пластиру чи ін'єкції.

Ефективність цитрат кломіфену американські вчені оцінять за допомогою МРТ, інших медичних тестів, а також аналізу больових відчуттів та рухових можливостей пацієнтів.