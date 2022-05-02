Жирних кислот Омега-3 містить більше, ніж лосось чи тунець: лікарка назвала доступний та дуже корисний продукт

Жирних кислот Омега-3 містить більше, ніж лосось чи тунець: лікарка назвала доступний та дуже корисний продукт

Оселедець - смачна та доступна за ціною риба, нутритивно цінна та легка у приготуванні. Це чудове джерело нежирного білка.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла про користь оселедця у раціоні.

"Крім білка, оселедець містить багато інших ключових поживних речовин. Наприклад, жирних кислот Омега-3 в оселедці навіть більше, ніж у лососі чи тунці. Продукт - джерело безлічі мікроелементів, таких як вітаміни А, Д, К, вітаміну В12, фолієвої кислоти, калію, фосфору, селену та цинку", - зазначає лікарка.

Вона також попереджає, при покупці обов'язково потрібно звернути увагу на термін придатності оселедця.

Катерина Толстікова додала рецепт корисного оселедця, приготованого нашвидкоруч.

Корисний тост із оселедцем

Хоча оселедець можна їсти просто замочений у розсолі, команда Школи Здоров'я пропонує спробувати приготувати рецепт смачного та збалансованого тосту з цією рибою.

Пересолена риба: як виправити? / pixabay.com

Інгредієнти

Два шматочки хліба,

хумус або вершкове масло 10 г,

оселедець - 70 г,

буряк - 70 г,

огірок - 30 г,

цибуля ріпчаста - 30 г,

зелень -15-20 г

Приготування

На сковороді підсушуємо шматочки хліба. Кільцями нарізаємо буряк, цибулю та огірок.Збираємо тост. Хліб намазуємо хумусом чи масом, викладаємо філе оселедця, пару кілець буряка, цибулі, огірка та зелені. Накриваємо ще одним шматочком хліба. Готово!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.