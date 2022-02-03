Жорстокі відеоігри можуть знижувати реакцію мозку гравців на чужий біль

У гравців виявили зниження емпатії.

Жорстокі відеоігри притуплюють реакцію мозку на болючі зображення.

Про це йдеться у дослідженні нідерландських учених, результати якого опублікували у журналі Psychology of Popular Media.

Вчені провели експеримент, запросивши групу молодих людей. Вони виявили довгострокове зниження співчуття у студентів, що часто грають у жорстокі відеоігри, і короткочасне зменшення емоційної реакції на хворобливі зображення після 40 хвилин гри у тих, хто раніше не грав у жорстокі ігри.

Проте вплив жорстоких відеоігор на здатність гравця співпереживати стражданням іншої людини є неоднозначним.

Спостереження за стражданнями віртуальних героїв у грі зазвичай викликає у гравця автоматичну емпатичну реакцію. Але згодом попередній ігровий досвід та усвідомлення того, що це нереально, можуть покращити когнітивну оцінку гравця та знизити його початкову реакцію на біль через десенсибілізацію, що впливає як на когнітивні, так і на афективні процеси.

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Як проходив експеримент

Дослідники з Амстердамського вільного університету провели експеримент, щоб з'ясувати, як жорстокі відеоігри впливають на емпатію гравців.

Для участі в експерименті було відібрано 56 студентів чоловічої статі, щоб унеможливити вплив гендерних відмінностей. Спочатку вони пройшли тест на перевірку ігрового досвіду.

У середньому учасники витрачали понад шість годин на тиждень на жорстокі відеоігри. Щоб порівняти результати тих, хто грав у жорстокі ігри багато, із тими, хто взагалі не грав, дослідники розділили вибірку на дві підгрупи. Чотирнадцять учасників грали понад вісім годин на тиждень, 15 студентів утрималися від ігор.

Потім вони оцінили болісність різних зображень рук від першої та третьої особи у різних ситуаціях, наприклад, під час порізу пальця під час готування.

Під час оцінки кожен учасник був підключений до електроенцефалографа для вимірювання відгуку мозку – амплітуди, пов'язаної з подією потенціалу (ERP). Далі студенти протягом 40 хвилин грали в шутер від першої особи з рейтингом 18+ — Call of Duty: Modern Warfare 3. Після цього учасники повторно оцінювали фотографії рук.

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Результати

Виявилося, що як довготривалий, так і короткостроковий вплив жорстоких відеоігор може знизити реакцію мозку гравців на хворобливі картинки. Учасники, які зазвичай не грали в жорстокі відеоігри, перед грою Call of Duty демонстрували вищі амплітуди P3 і P625 у відповідь на спостереження хворобливих зображень. Тобто вони виявилися чутливішими до болю. Навпаки, в учасників з другої підгрупи перед грою аналогічний ефект не спостерігався, що свідчить про звичну десенсибілізацію.

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Однак після 40 хвилин гри в Call of Duty група, яка не грала у жорстокі відеоігри, показала значно знижену реакцію на болісні образи, а у другій групі нічого не змінилося. Оскільки емпатія вимагає когнітивних зусиль, вчені припускають, що гравці можуть придушувати негативне емоційне збудження, побачивши біль інших людей для кращої продуктивності в грі.