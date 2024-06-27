Журналістка протягом місяця пила трендову в Мережі воду з сіллю: що сталося з її здоров'ям

Особлива увага сьогодні приділяється гідратації. І в соціальних мережах можна побачити тренд на вживання води з сіллю, яка, начеб-то, допомагає покращити цей процес і додатково виводить токсини. Журналістка вирішила спробувати на собі трендовий спосіб.

Вона розповіла про свої результати у Eatingwell. Протягом 30 днів жінка додавала до склянки води дрібку солі, як це радять робити в Мережі.

Перший тиждень експерименту не дав жодних результатів, проте журналістка вирішила бути терплячою та продовжувати. Коли наприкінці 30-денного періоду вона і далі не бачила змін у своєму самопочутті чи здоров'ї, то була роздратована тим, що витратила цілий місяць і не отримала жодних переваг.

Тоді жінка вирішила звернутися до кількох експертів, поставивши їм декілька запитань щодо підсоленої води та її впливу на гідратацію. Чи дійсно вживання такого напою допомагає покращити зволоження, а вона просто не помітила результату? Відповіді експертів допомогли краще зрозуміти, чому таке твердження взагалі з'явилося, і чи воно не є мітом.

Як виявилося, ідея про вживання підсоленої води для додаткового зволоження, заснована на науці про поповнення електролітів. Її ж організму додаткові електроліти не були потрібні, тому результату не було. Електроліти допомагають контролювати рівень води та pH в організмі, виконують також інші важливі функції. Якщо організм не отримує достатню кількість натрію, кальцію, калію та магнію, то він може відчувати зневоднення.

Зневоднення відбувається тоді, коли організм витрачає більше води, ніж отримує. Найчастіше таке відбувається під час сильної спеки (за підвищеного потовиділення) чи хвороби. Ознаками зневоднення є непритомність, неясна свідомість, пришвидшене дихання та серцебиття, інколи шок. Але для звичайної людини, яка не хворіє, не потрібно додаткових електролітів, таких як натрій.

Сертифікована фахівчиня зі спортивної дієтології Емі Гудсон також зазначила, що додаткові електроліти потрібні людині, коли вона надто довго тренується чи перебуває у вологому середовищі. Однак, каже вона, в такому разі дрібка солі не допоможе, особливо у разі зі спортсменами, які займаються інтенсивними чи тривалими тренуваннями.

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