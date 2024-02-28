Зливати чи ні "першу воду" під час варіння бульйону: що про це говорять лікарі і кулінари

Курячий бульйон вважається дуже корисною для здоров'я стравою. Від покоління до покоління передають українці рецепти наваристої рідини. Але мало хто знає, чи потрібно зливати перший бульйон з м'яса?

Чи потрібно зливати перший бульйон з філе курки: думка кулінарів

Кулінари стверджують, що зливати перший бульйон під час варіння м'яса (курячого чи будь-якого іншого) не потрібно. При цьому втрачається насиченість страви, адже саме в першій рідині міститься той навар, який надає їй особливого смаку.

Когось може лякати наявність білої піни, яка може мати досить неапетитний вигляд. Вона починає утворюватися на поверхні практично відразу після закипання води. Тому багато хто і зливає перший бульйон. Але, за словами фахівців, піна — це білок, який згорнувся. Якщо ж вам не подобається вигляд бульйону з піною, потрібно опискати м'ясо у воду, яка вже закипіла. Тоді білок згортатиметься відразу всередині м'яса. Навіть якщо піна з'явиться, її буде зовсім небагато.

Також незадовго до закипання кулінари радять класти в бульйон цілу чи половину цибулини. Тоді весь білок налипне на неї, а сам овоч додасть страві насиченого аромату. Після приготування її можна просто виловити і викинути.

Коли потрібно зливати перший бульйон з курки: що кажуть лікарі

Коли потрібно зливати перший бульйон з курки / Фото: Pexels

Дієтологи дотримуються трішки іншої думки. Вони вважають, якщо ви готуєте бульйон з магазинної курки, зливати перший бульйон просто необхідно. Фахівці стверджують, разом з цією рідиною ви позбудетесь більшості жирів, пуринів, антибіотиків, нітратів та радіонуклідів.

Якщо ви впевнені, що курка домашня, тоді першу воду можна не зливати. Щоправда, якщо ви готуєте суп для людей літнього віку чи дітей, то перший бульйон краще все-таки злити. Тоді страва краще засвоюється.

Кому особливо корисний бульйон з курки

Кому особливо корисний бульйон з курки / Фото: Unsplash

Сам курячий бульйон дуже корисний для нашого організму. Він допомагає:

підтримувати роботу серця і судин — страва містить багато калію, магнію та кальцію, які потрібні для серцево-судинної системи, а також колаген, який укріплює судини. Краще готувати бульйон на білому м'ясі, знявши шкірку.

— страва містить багато калію, магнію та кальцію, які потрібні для серцево-судинної системи, а також колаген, який укріплює судини. Краще готувати бульйон на білому м'ясі, знявши шкірку. живити кісткову тканину — курячий бульйон вважається натуральним засобом проти ламкості кісток, адже в м'ясі містяться мінеральні речовини, які зміцнюють кістки, зуби і нігті.

— курячий бульйон вважається натуральним засобом проти ламкості кісток, адже в м'ясі містяться мінеральні речовини, які зміцнюють кістки, зуби і нігті. полегшити симптоми похмілля — в бульйоні багато білка і жиру, тому він стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, допомагаючи нашому організму компенсувати зневоднення і швидше вивести продукти розпаду алкоголю.

— в бульйоні багато білка і жиру, тому він стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, допомагаючи нашому організму компенсувати зневоднення і швидше вивести продукти розпаду алкоголю. за ГРВІ — покращується самопочуття, особливо на ранній стадії захворювання.

— покращується самопочуття, особливо на ранній стадії захворювання. підтримати молодість і красу — завдяки вмісту мінералів, вітамінів та колагену покращується стан волосся, шкіри, суглобів тощо.

— завдяки вмісту мінералів, вітамінів та колагену покращується стан волосся, шкіри, суглобів тощо. в роботі шлунка — зокрема, курячий бульйон знижує кислотність, тому його рекомендують включати до раціону за печії, виразковой хвороби, гастриту.

Корисно включати до раціону курячий бульйон тим, хто страждає на астму, бронхіт, пневмонію, а також тим, хто палить, і працівникам шкідливих виробництв.

Чим шкідливий перший бульйон

Перший бульйон обов'язково повинні зливати люди, які мають проблеми із шлунком, підшлунковою залозою, жовчним міхуром. Саму ж страву не рекомендовано їсти за індивідуальної непереносимості певних спецій, які додаються до бульйону. Також інколи бульйон може викликати алергічні реакції. Протипоказаний він людям з подагрою та сечокам'яною хворобою, адже процес накопичення солей в організмі може посилитися.

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