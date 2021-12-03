Зменшити кров'яний тиск і стати щасливішим: 5 причин зайнятися йогою

Експерти перерахували переваги йоги.

Регулярні вправи необхідні для хорошого здоров'я. Однак це не означає, що вам потрібно терпіти виснажливі пробіжки на біговій доріжці або заняття важкою атлетикою, щоб покращити самопочуття.

Дослідження показують, що йога – дуже ефективний засіб покращення вашого загального стану здоров'я.

Читайте далі, щоб дізнатися про секретні побічні ефекти занять йогою, згідно з науковими даними.

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Йога допомагає знизити кров'яний тиск

Згідно з дослідженням 2019 року, опублікованим у Mayo Clinic Proceedings, серед 3 517 учасників середнього віку в 49 контрольованих випробуваннях практика йоги, яка включала дихальні техніки або медитацію три або більше разів на тиждень, значно знизила артеріальний тиск людей порівняно з тими, хто не займався.

Йога покращить харчові звички

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Американської дієтичної асоціації, люди, які регулярно практикували йогу, більш усвідомлено підходили до складання раціону.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Міжнародному журналі поведінкового харчування та фізичної активності, також показало, що молоді люди, які регулярно практикували йогу, їли більше фруктів та овочів та споживали менше закусок, менше цукромістких напоїв, рідше купували фаст-фуд, ніж ті, хто не вживав їх у їжу. практикуючі колеги.

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Йога допоможе схуднути

У дослідженні 2021 року, опублікованому в журналі Obesity, 50 дорослих з ожирінням, які включили віньясу або хатха-йогу до свого порядку протягом шести місяців у поєднанні з низькокалорійною дієтою, втратили в середньому майже 8 фунтів, причому більшість учасників, які заявили про своє бажанні продовжувати займатися йогою після закінчення випробування.

Йога зробить вас щасливішим

Якщо ви бажаєте відчути зв'язок зі своїми емоціями, розкладання килимка для йоги може стати першим кроком на цьому шляху.

Дослідження 2018 року показало, що серед групи з 1 589 дітей, за якими протягом двох років спостерігалися у кількох містах, ті, хто практикував йогу, були більш емоційно обізнані та мали вищі показники щастя, ніж їхні однолітки, які не практикували йогу.

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Йога може уповільнити старіння на клітинному рівні

Згідно з дослідженням 2017 року, опублікованим у журналі Oxidative Medicine and Cellular Longevity, група з 96 здорових людей, які практикують йогу та медитацію протягом 12-тижневого періоду, «значно знизила швидкість клітинного старіння».