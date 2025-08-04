- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 2 хв
Зменшує печіння, тамує біль і знімає почервоніння: один продукт, який використовували ще наші бабусі проти сонячних опіків
Іноді відпочинок на сонці може мати неочікувано неприємні наслідки. Засмагання в небезпечні години, нехтування сонцезахисними засобами або надто тривале перебування під прямими променями здатні спричинити серйозні сонячні опіки. Щоб швидко заспокоїти подразнену шкіру та пришвидшити її відновлення, варто скористатися кількома перевіреними способами.
Під час літніх канікул та відпусток особливо необхідно дбати про захист шкіри — без використання SPF-засобів вона миттєво реагує на сонячне випромінювання, що може обернутися болючими опіками та подразненням.
Тіктокерка на ім’я Морган звернулася до своєї аудиторії із запитанням про дивовижні й часом забуті поради, які бабусі давали ще в дитинстві. Серед таких незвичних методів в Мережі активно обговорюють спосіб з використанням яєчних білків: їх наносять на обпечену шкіру для швидкого полегшення болю й зменшення відчуття печіння. За словами Морган, цей старовинний засіб справді діє миттєво.
Охолодити й заспокоїти шкіру після сонячного опіку можна за допомогою простого домашнього засобу — пакетиків чорного або зеленого чаю. Спочатку їх слід настояти в теплій воді, після чого охолодити в холодильнику. Коли вони стануть прохолодними, їх можна прикласти до ураженої ділянки шкіри на кілька хвилин. Також дієвим варіантом буде використання м’якої тканини, змоченої в охолодженому чайному настої, — її прикладають до обпеченого місця для зняття запалення та болю.
Сонячний опік проявляється болючим почервонінням, свербінням і відчуттям печіння, а згодом шкіра починає лущитися. Зазвичай повне відновлення займає близько тижня. Щойно з’явилися перші ознаки опіку, слід негайно відійти в тінь або приміщення, а шкіру охолодити прохолодним душем чи вологим рушником.
Для полегшення стану бажано нанести засіб на основі пантенолу — він заспокоїть і пом’якшить уражену ділянку. Щоб не допустити зневоднення, важливо пити багато рідини, а пошкоджену шкіру слід берегти від сонця та механічного подразнення до повного загоєння.