Як швидко вилікувати сонячний опік: бабусині поради / © Фото з відкритих джерел

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Під час літніх канікул та відпусток особливо необхідно дбати про захист шкіри — без використання SPF-засобів вона миттєво реагує на сонячне випромінювання, що може обернутися болючими опіками та подразненням.

Тіктокерка на ім’я Морган звернулася до своєї аудиторії із запитанням про дивовижні й часом забуті поради, які бабусі давали ще в дитинстві. Серед таких незвичних методів в Мережі активно обговорюють спосіб з використанням яєчних білків: їх наносять на обпечену шкіру для швидкого полегшення болю й зменшення відчуття печіння. За словами Морган, цей старовинний засіб справді діє миттєво.

Охолодити й заспокоїти шкіру після сонячного опіку можна за допомогою простого домашнього засобу — пакетиків чорного або зеленого чаю. Спочатку їх слід настояти в теплій воді, після чого охолодити в холодильнику. Коли вони стануть прохолодними, їх можна прикласти до ураженої ділянки шкіри на кілька хвилин. Також дієвим варіантом буде використання м’якої тканини, змоченої в охолодженому чайному настої, — її прикладають до обпеченого місця для зняття запалення та болю.

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Сонячний опік проявляється болючим почервонінням, свербінням і відчуттям печіння, а згодом шкіра починає лущитися. Зазвичай повне відновлення займає близько тижня. Щойно з’явилися перші ознаки опіку, слід негайно відійти в тінь або приміщення, а шкіру охолодити прохолодним душем чи вологим рушником.

Для полегшення стану бажано нанести засіб на основі пантенолу — він заспокоїть і пом’якшить уражену ділянку. Щоб не допустити зневоднення, важливо пити багато рідини, а пошкоджену шкіру слід берегти від сонця та механічного подразнення до повного загоєння.