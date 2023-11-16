Зміцнюють імунітет і знищують віруси в організмі: 5 продуктів, які потрібно їсти раз на тиждень

Ці продукти мають велику цінність для нашого організму, бо здатні вберегти від багатьох захворювань.

Є перелік продуктів, які обов’язково потрібно їсти хоча б раз на тиждень. Це допоможе зміцнити імунітет та уберегтися від вірусних захворювань. Розповідаємо, які продукти обов’язково повинні бути у тижневому раціоні, з посиланням на пост нутриціолога Ольги Дорош в Instagram.

Риба

Експертка наголошує на тому, що рибу потрібно їсти хоча б два рази на тиждень. Ідеально, якщо це буде червона риба, скумбрія, оселедець чи тунець. Порція повинна містити не менше 140 грамів риби.

Напевно, усім відомо, чим цінна риба. Вона містить поліненасичені жири омега-3, які є надважливими для міцності нашого здоров’я. Ця сполука має протизапальні властивості, допомагає мозкові боротися з ураженнями, що були викликані старінням. Тому дуже важливо вживати рибу людям похилого віку, це попередить хворобу Альцгеймера та деменцію.

Також споживання риби допомагає організмові боротися з токсинами, які потрапляють всередину з навколишнього середовища, зокрема із забрудненого повітря.

Горіхи

Нутриціолог радить кожного дня з’їдати невеличку порцію горіхів, близько тридцяти грамів.

Горіхи корисні для здоров’я суглобів, м’язів, серцево-судинної системи та очей. Вони зміцнюють імунітет, надають сяяння волоссю, запобігають ламкості нігтів. Також цей продукти знижує ризик появи вірусних захворювань.

Горіхи рекомендують вживати людям, які мають захворювання печінки, нирок і травної системи. Але варто не перевищувати норму, оскільки вони досить калорійні.

Субпродукти

Це відмінне джерело гемового заліза, що потрібне для утворення гемоглобіну. Субпродукти насичують наш організм вітамінами групи В, магнієм, цинком і селеном. Ці корисні мікроелементи вкрай важливі для належної роботи м’язів, нервової системи, формування кісткової тканини і роботи щитоподібної залози.

Субпродукти – це також чудове джерело білка, та ще й значно дешевше, ніж м’ясо.

Субпродукти діляться на дві категорії. Перша група – це печінка, серце, нирки, язик та мізки. Друга група – рубець, голови, легені, вуха, суглоби та кістки. З продуктів першої групи роблять стейки, котлети, паштети тощо. Друга менш калорійна, але вкрай цінна білками сполучної тканини – колагеном та еластином, також мінералами. Це дозволяє готувати з них смачний холодець, заливне та бульйон для других страв.

Бобові

Експертка рекомендує додавати в супи квасолю, горох, сочевицю. Також варити з бобових смачні гарніри – каші та омлети. А з квасолі та сочевиці виходять чудові котлети і начинка для пиріжків.

Бобові також містять білок, залізо і цинк, тому за цінністю схожі із м’ясом. Також вони містять рослинну клітковину, фолати і калій. А квасоля має частку насичених жирів і солі, але не містить холестерину, тому безпечна для здоров’я.

Кисломолочні продукти

Дорослим потрібно вживати одну чи дві порції цих продуктів щодня. Для тих людей, які мають алергію чи не люблять молочні продукти, є рослинні альтернативні види, що додатково збагачуються кальцієм.

Кисломолочні продукти мають бактерії, що виробляють молочну кислоту. Яка у свою чергу слугує будівельним матеріалом для клітин. Молочна кислота здатна знищувати шкідливі бактерії, що потрапили до організму, і виділяє ферменти, які допомагають засвоюватися білку.

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