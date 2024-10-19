Значно корисніша за популярного тунця: фахівці радять обов'язково додати до свого раціону цю рибу

Риба — корисний продукт, який містить жирні кислоти Омега-3, які важливі для здоров'я нашого організму. Однак, деякі види риби містять також і велику кількість ртуті, що може бути небезпечно.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів виявило, що сардини є рибою з найнижчим вмістом ртуті, лише 0,013 частин на мільйон.

Також молюски і ракоподібні, як-от гребінці, креветки та устриці, мають нижчий рівень ртуті, ніж будь-яка досліджена риба, тому це також чудові варіанти, якщо ви хочете насолодитися морепродуктами.

Чому сардини дійсно корисні для вашого здоров'я

Тож у чому проблема ртуті? Ртуть може бути надзвичайно токсичною у високих концентраціях, а підвищений вплив металу створює низку проблем зі здоров’ям. Проблеми, пов’язані з впливом ртуті, включають порушення роботи мозку, серця та легенів, ослаблення імунної системи та навіть ниркову недостатність.

Оскільки риба є основним способом контакту більшості людей з металом, має сенс задуматися, чи варто вам взагалі їсти щось, що походить із моря. Проблема в тому, що взагалі відмовитися від морепродуктів може бути складно. Не кажучи вже про те, що риба містить й дуже корисні для людського організму речовини.

Сардини ж чудовий варіант з багатьох причин. Насамперед, через низький рівень ртуті. Однак, це ще не все.

Ви можете їсти консервовані сардини, які дуже смачні і не потребують додаткового оброблення. А ще це надзвичайно зручно. Ви можете швидко приготувати таку страву, як макарони з лимонною сардиною, або зробити бутерброд за лічені хвилини.

Окрім низького вмісту ртуті, сардини є хорошим джерелом кальцію, калію, заліза, вітаміну Е та інших поживних речовин. Тим не менш, консервовані сардини також мають високий вміст натрію. Тому, якщо це може загрожувати вашому самопочуттю, краще купувати свіжі сардини і смажити або запікати їх самостійно.

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