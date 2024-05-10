Знають одиниці: з чого насправді виготовляють кукурудзяні палички і чи можна їх давати дитині

В Україні кукурудзяні палички досить поширений снек, особливо серед дітей. Їх вживають і вдома, в в дорозі. Але мало хто задумується, як насправді виготовляють кукурудзяні палички.

Ці відомі всім ласощі виготовляють з кукурудзяного борошна. Вони відрізняються легкою, хрусткою текстурою, солодким смаком, за що і полюбилися багатьом українцям.

Як роблять кукурудзяні палички

Звичайно ж, основним інгредієнтом кукурудзяних паличок є кукурудзяне борошно або кукурудзяний крохмал. Спочатку відбираються якісні кукурудзяні качани, які ретельно промиваються і просушуються. Потім зерна кукурудзи подрібнюються до стану порошка в спеціальному млині, а далі змішують зі ще кількома компонентами, формують тісто, яке запікають в духовці і отримують такі популярні ласощі. Кукурудзяні палички часто містять цукор, сіль, екстракт ванілі чи какао, ароматизатори, барвники та консерванти.

Інколи снек може містить різноманітні спеції, як от часник, паприка тощо. Вони додають їм різних смаків.

Деякі виробники додають до своєї продукції молоко (щоб палички були більш м'якими, мали вершковий смак), яєчний порошок (щоб ласощі були ситнішими і збагачені білком), вітаміни та мінерали (для збагачення корисними речовинами).

Як і коли створили кукурудзяні палички

Ці ласощі були створені як легкий снек, який можна вживати до вечірнього чаю чи як перекушування. Історія кукурудзяних паличок починається в США, в санаторії "Батл-Крик" в 90-х роках XIX століття. Тоді два брата і лікаря Келлогг і Вілл Кіт Келлог, які були власниками санаторію, намагалися отримати страву з маїсового борошна. Однак вона вийшла надто кашеподібною. Щоб врятувати свій продукт, брати спробували приготувати маїсове тісто, але натомість отримали їстівні легкі пластівці. Обсмаживши їх на кукурудзяній олії, вони подали страву гостям санаторію і ті були приємно здивовані.

З розвитком харчового виробництва в харчовій промисловості США впровадили екструзію (спосіб отримання виробів шляхом продавлювання (екструдування) матеріалу крізь формувальний отвір у матриці або вервечки матриць), а тому став можливий перехід від пластівців до паличок.

На території сучасної України кукурудзяні палички почали виготовляти 1963 року на Дніпропетровському комбінаті харчових концентратів за технологією, яка була розроблена В. Я. Крикуновим.

Чи можна давати дитині кукурудзяні палички

Варто зазначити, що кукурудзяні палички часто містять багато цукру — приблизно 25%. До того ж вважається, що дитячим шлунком кукурудза засвоюється погано. Хоча за такого приготування крохмал і стає дещо легшим.

В той же час цей продукт багатий вуглеводами, а тому може викликати порушення роботи шлунково-кишкового тракту. За регулярного вживання він може стати причиною дитячого ожиріння.

Часто кукурудзяні палички містять цукрозамінники, консерванти, ароматизатори, емульгатори, які здатні підвищувати ризик розвитку алергічних реакцій та інколи навіть призводити до онкології.

Чим корисні кукурудзяні палички? З переваг можна назвати їхню високу енергетичну цінність та швидкий приплив енергії, адже в них міститься багато глюкози. Дієтологи все ж не радять вживати кукурудзяні палички дітям, вагітним жінкам, жінкам, які годують, літнім людям та тим, хто страждає через діабет, дисфункцію кишківника, ожиріння, алергію.

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