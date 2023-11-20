Знижує тиск і покращує здоров’я кишківника: додайте цю спецію до свого раціону

Кориця — корисна спеція, але як багато її можна вживати?

Чайна ложка кориці щодня може мати позитивний вплив на рівень цукру в крові, покращувати травлення і підвищувати імунітет.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу Paradise, аби дізнатися про переваги від вживання цієї спеції та в чому варто виявити обережність.

Як щоденне вживання кориці може вплинути на організм

1. Може знизити рівень холестерину

Дієтологиня, нутриціологиня таі авторка Лорен Манакер каже, що однією з переваг регулярного вживання кориці є те, що вона корисна для вашого серця: “Щоденне споживання кориці в довгостроковій перспективі пов'язане зі здоров'ям серця кількома способами. Зокрема, відомо, що кориця знижує рівень загального холестерину, “поганого” холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів, зберігаючи водночас рівень “хорошого” холестерину ЛПВЩ”.

Це безпосередньо знижує ризик серцево-судинних захворювань.

2. Може знизити кров'яний тиск

На додаток до зниження рівня холестерину ЛПНЩ, Манакер каже, що щоденне вживання кориці також може знизити кров'яний тиск. Оскільки високий кров'яний тиск пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями, це ще один спосіб, як вживання кориці знижує ризик.

3. Може знизити ризик розвитку діабету 2 типу

Наукові дослідження показують, що вживання кориці може підвищити чутливість до інсуліну.

“Це означає, що кориця робить вас чутливішими до інсуліну, який виробляє ваш організм, і клітини вашого тіла краще реагують на інсулін, який є гормоном, що контролює рівень цукру в крові”, — пояснює дієтологиня Шерон Палмер.

Палмер пояснює, що це корисно, тому що це може допомогти захистити від діабету 2 типу: “Оскільки організм стає стійкішим до інсуліну, який він виробляє, глюкоза не може так легко потрапляти до клітин організму, а це призводить до підвищення рівня глюкози в крові і, зрештою, до діабету 2 типу”.

4. Може знизити ризик розвитку деменції

Регулярне вживання кориці також корисне для мозку.

“Кориця містить сполуки, які, як доведено, пригнічують накопичення тау-білка в мозку, що є ознакою хвороби Альцгеймера”, — каже Манакер. Але вона додає, що потрібно набагато більше даних, щоб підтвердити цей зв'язок, перш ніж корицю можна буде рекомендувати як надійний спосіб підтримати здоров'я мозку.

5. Підтримує здоров'я кишківника

Оскільки кориця є протизапальною спецією, Манакер каже, що вона може допомогти підтримати здоров'я кишківника, пригнічуючи зростання поганих бактерій і дозволяючи хорошим бактеріям розмножуватися. Крім того, деякі дослідження показують, що кориця може допомогти полегшити симптоми людей, які страждають від регулярної діареї через синдром подразненого кишківника.

Скільки кориці — це забагато?

Незважаючи на те, що щоденне вживання кориці пов'язане з багатьма перевагами для здоров'я, користі може бути занадто багато.

“Якою б корисною не була кориця, важливо пам'ятати, що її надлишок може бути шкідливим. Потенційно небезпечна сполука в кориці називається кумарином, яка у великих кількостях може спричинити пошкодження печінки”, — каже Манакер. Вона додає, що кількість кумарину в звичайній кориці, яку можна знайти в більшості продуктових магазинів, значно вища, ніж у цейлонській кориці (справжній кориці).

Через ризик пошкодження печінки, каже Манакер, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів рекомендує щоденне споживання не більше 0,1 міліграма кумарину на кілограм маси тіла.

“Це означає, що людина, яка важить 70 кілограмів, не повинна споживати більше 7 міліграмів кумарину, який міститься приблизно в одній чайній ложці кориці, — каже вона. — Додавання щіпки кориці до вівсянки щодня навряд чи завдасть шкоди, але завжди консультуйтеся з лікарем”.

Якщо ви будете вживати менше чайної ложки кориці на день (або менше половини чайної ложки на день), ви отримаєте безліч переваг, не відчуваючи водночас жодних негативних наслідків. Але якщо у вас є якісь сумніви щодо споживання кориці та її впливу на організм, краще запитати про це у лікаря.

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