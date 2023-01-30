Знизити тиск можна за допомогою кориці: як це зробити

Про застосування кориці при високому тиску, як вона впливає на гіпертонію, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як кориця впливає на високий тиск

Кориця є не лише приправою, яка покращує страви та напої, але й ефективний засіб для лікування різноманітних захворювань, наприклад, високого тиску.

Кориця містить велику кількість олій, різноманітні мікроелементи, вітаміни, дубильні речовини, антиоксиданти, фенантрен, дерев'яні смоли, які позитивно впливають на організм.

Завдяки активному компоненту кориці, а саме циннамату зменшується утворення холестерину низької щільності у крові, що є причиною багатьох захворювань судин. Завдяки зниженню шкідливих ліпідів організм починає виробляти більше корисних.

Кориця сприяє зниженню ризику ускладнень артеріальної гіпертензії, зменшує напади головного болю, неприємні відчуття за грудиною і що дуже важливо для гіпертоніків, зменшує набряклість в результаті виведення солей.

Спеція допомагає гіпертонікам у боротьбі з хронічним стресом, зменшує нервозність та підвищує стійкість до фізичних навантажень.

Як наслідок регулярного споживання спеції підвищується тонус гладких м'язів судин, розширюється внутрішній діаметр артеріол, прискорюються обмінні реакції. Тому кориця зменшує ризик формування атеросклерозу головного мозку, запобігає утворенню тромбів у артеріях.

Завдяки покращенню чутливості до інсуліну та зниження рівня цукру у крові, вживання кориці допомагає контролювати діабет.

Як кориця діє при пониженому тиску

При пониженому рівні кров'яного тиску корицю споживати можна, але у мінімальній кількості. Невелика кількість спеції зранку підбадьорить та підніме життєвий тонус. Зазвичай гіпотоніки відчувають втому, занепад сил та знижену працездатність, і приймання кориці підвищить тонус організму та поверне сили.

Як приймати корицю при підвищеному тиску

Перед тим, яку почати лікування високого тиску корицею, рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб виявити можливі протипоказання. При вживанні спеції необхідно дотримуватись правильного дозування та правил приймання.

Спеціалісти рекомендують добову дозу розділити на декілька приймань. Для цього від 1/2 до 1 ч.л кориці розводять у склянці теплої води, молока тощо та п'ють по пів склянки цієї суміші 3-4 рази на день пів години після їди.

Щоб запустити метаболічні процеси та нормалізувати рівень артеріального тиску, корицю починати вживати потрібно зранку.

Найкраще діє кориця змішана з медом, в такому разі спостерігається зміцнення судинної системи та міокарда.

Приймати таким чином корицю від 14 днів до місяця щодня, потім необхідно зробити перерву на два тижні.

Протипоказання до використання кориці

З обережністю потрібно вживати корицю якщо є

внутрішні кровотечі,

в період менструації, оскільки засіб знижує в'язку властивість крові,

за наявності патологій нирок і печінки,

при вагітності,

виразковій хворобі шлунка,

дітям до 3 років,

під час медикаментозної терапії, може вплинути на медикаменти.

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