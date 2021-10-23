Перше, що побачите на малюнку, виявить ваші приховані страхи: короткий психологічний тест

Зображення - це чудовий спосіб для психологів дізнатися про вашу особистість та підсвідомість.

Все залежить від того, що ви помічаєте першим, дивлячись на ілюстрацію. Зокрема, цей психологічний тест розповість вам про ваші несвідомі страхи та про те, що їх викликає.

Не потрібно ставитися до нього занадто серйозно, однак, якщо ви занепокоєні своїм емоційним станом, вас давно нічого не радувало, ви щоранку відчуваєте втому чи тривожність, зверніться за консультацією до спеціаліста.

Що ви бачите першим на цьому зображенні?

Тест: що ви бачите першим на цьому зображенні?

1. Якщо ви перш за все побачили маленьку дівчинку

Тест по картинках

Можливо, у вас зберіглися страхи, пригнічені з дитинства. У свідомості дитини перебуває багато різних подій, які можуть вплинути на неї у майбутньому. Якщо їх не пояснити належним чином, вони можуть проявитися в дорослому віці різними способами, як-от залежність, страх, невідповідні бажання.

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Для емоційного розвитку важливі ваші стосунки з мамою. Якщо у дитинстві ви часто розлучалися з нею або під час дорослішання ваші стосунки не можна було назвати теплими, підсвідомі страхи іноді заважають вам брати на себе відповідальність і впливають на здатність приймати рішення зараз.

2. Якщо ви перш за все побачили метелика

Тест по картинках

Метелик зазвичай символізує позитивні емоції. Однак, якщо залізти глибше у підсвідомість, метелик може характеризувати страх втратити шанс. Крім того, є ризик відчуття втрати - ви сумуєте за людьми, які більше не поруч із вами.

3. Якщо ви перш за все побачили малину

Тест по картинках

У цьому випадку малина на зображенні розташована в центрі, і вона більшого, ніж в реальності, розміру. На малюнку вона сиволізує серце і кохання.

Тож, якщо ви перш за все побачили малину, відповідь на те, що шукаєте, насправді знаходиться у серці. Ваш несвідомий страх виникає через опір любові.

4. Якщо ви перш за все побачили павука

Текст по картинках

Арахнофобія - страх, що виникає у багатьох людей. Насправді це механізм виживання, який допоміг нам бути пильними щодо небезпечних об'єктів. Павук символізує оточення. Тож, якщо він кинувся вам у вічі першим, задумайтеся, чи почуваєтеся ви безпечно в повсякденному оточенні. Можливо, ви часто перевіряєте деталі, переосмислюєте кожен свій рух, турбуєтеся через дрібниці, які для вас не дрібниці, і майже завжди таки знаходите щось небезпечне поруч. Це заважає вам бачити красу навколо, помічати щасливі моменти і тих, хто вас любить.

5. Якщо ви перш за все побачили дерева

Тест по картинках

Дерево є важливим символом, що використовується в психоаналітичних тестах. Дерево характеризує наше коріння.

Дерева на малюнку, які утворюють міст, означають переживання внутрішнього конфлікту, втрату особистої ідентичності.

6. Першими вас зачепили звірятка за деревами

Тест по картинках

Більшість із нас у дитинстві знаходили втіху, обіймаючи своїх плюшевих ведмедиків, зайців чи качочок. Нам було тепло, безпечно і спокіійно. Плюшевий ведмедик - це друг, який розуміє беззастережно.

Однак на зображенні плюшеві ведмедики дещо скручені, і якщо ви побачили їх першими, це говорить про несвідому травму, яка, ймовірно, сталася в дитинстві тоді, коли вам було страшно, а нікого поруч, хто б вас втішив і заспокоїв, не було.

7. Якщо ви побачили череп

Тест по картинках

Вам важко приймати рішення, особливо в умовах глобальних проблем. Це спричиняє низька самооцінка — ви недостатньо довіряєте собі.

Ваша проблема із самооцінкою може бути пов’язана із постійним прагненням довести друзям, рідним, дітям, що ви хороший і вас є, за що любити.

Тож, що ви побачили першим?..

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