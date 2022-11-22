Зупиніть мене: що таке компульсивне переїдання і як його подолати

Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.

"Наче не голодна, але шоколадку з’їм", "Я, звісно наївся, але для десерту місце знайду", "Бачу булочку, далі все як в тумані, відкриваю очі - булочки вже нема, а я тягнусь за другою". Знайомі історії? Йдеться про компульсивного переїдання.

Про це пише uahealth в Instagram.

Зупиніть мене: компульсивне переїдання і як його подолати

Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.

Це найпоширеніший харчовий розлад (він обганяє булімію та анорексію) і в світі існують групи підтримки Анонімних ненажер, на кшталт Анонімних алкоголіків.

Як розпізнати?

Ти їси багато, кожна порція по пів кіло і більше.

Ти їси швидко, наче цю їжу ти вкрав/вкрала і тобі треба знищити докази.

Ти здебільшого їси на самоті, бо тобі соромно за те скільки, що і як ти їж.

Ти не можеш зупинитись.

Ти їси, хоча не голодний/голодна.

Також читайте Емоційне переїдання: чому ми заїдаємо стрес

Причини

Зазвичай, психологічні.

Неможливість справлятись зі стресом, ти шукаєш гарні емоції в їжі.

Патерни поведінки з дитинства: поки не доїси, не встанеш із-за столу, не ридай - ось тобі цукерка.

Депресія, самотність і ще 10000 варіантів.

Також, не виключені й порушення здоров’я - гормональні збої, збої в роботі гіпоталамуса і т.д.

Поширена помилка в самолікуванні компульсивного переїдання

Часто компульсивне переїдання - замкнене коло із гніву на себе, сорому і їжі.

Ти усвідомлюєш проблему.

Відчуваєш себе погано, що не можеш стриматись.

Сідаєш на дієту - все від сьогодні жодної крихти тіста чи солодкого.

Жорстка дієта =сильний стрес і ти зриваєшся.

Почуття провини і знову до пункту 1

А що робити?

Йти до лікаря.

Хто це може бути?

Психотерапевт.

Дієтолог.

Гастроентеролог.

Разом із лікарем ви вирішите як варто досліджувати причини і як варто з ними працювати.

А чи можу я якось підтримати себе на цьому шляху?

Зазвичай, впоратись з компульсивним переїданням самотужки складно.

Основний метод лікування - психотерапія. Але мистецтво маленьких кроків може підсилити ефект терапії.

З чого почати?

Забудь про дієти, згадай принципи здорового харчування.

Обмежувати себе в їжі - один із кроків замкненого кола (писали вище).

Почни з малого, спробуй знайти більш здорові замінники твоєї традиційної їжі.

Заміни смажене на запечене.

Додай до раціону більше овочів.

Пий більше води.

Спробуй зменшити споживання солі та цукру.

Важливо: якщо ти зірвалась /зірвався - це окей, просто продовжуй вводити принципи здорової їжі в життя, не треба пропускати приймання їжі, як покарання чи обмежувати себе в чомусь

Їж повільно та усвідомлено

Всі ми знаємо, який на смак лимон, бо він яскраво виражений. А який смак у картоплі? Вимкни серіали і гаджети та зосередься на продуктах, що ти їси. Не спіши їх їсти, а насолоджуйся смаком. Так ти можеш вчасно відчути, що голод вгамовано і можна далі не продовжувати.

Знайди хобі

Щось, що принесе тобі задоволення, крім їжі - читання, плетіння з бісеру, комп.ігри, біг, проходити 15 000 кроків щоденно, розмальовувати картини по номерах, будь-що, що додасть тобі приємного в житті!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вчені з'ясували причину переїдання.

Читайте також:

Що таке компульсивне переїдання