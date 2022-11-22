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Зупиніть мене: що таке компульсивне переїдання і як його подолати

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
52
Час на прочитання
3 хв
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Зупиніть мене: що таке компульсивне переїдання і як його подолати

Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.

"Наче не голодна, але шоколадку з’їм", "Я, звісно наївся, але для десерту місце знайду", "Бачу булочку, далі все як в тумані, відкриваю очі - булочки вже нема, а я тягнусь за другою". Знайомі історії? Йдеться про компульсивного переїдання.

Про це пише uahealth в Instagram. 

Зупиніть мене: компульсивне переїдання і як його подолати

Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.

Це найпоширеніший харчовий розлад (він обганяє булімію та анорексію) і в світі існують групи підтримки Анонімних ненажер, на кшталт Анонімних алкоголіків.

Як розпізнати?

  • Ти їси багато, кожна порція по пів кіло і більше.
  • Ти їси швидко, наче цю їжу ти вкрав/вкрала і тобі треба знищити  докази.
  • Ти здебільшого їси на самоті, бо тобі соромно за те скільки, що і як ти їж. 
  • Ти не можеш зупинитись. 
  • Ти їси, хоча не голодний/голодна.

Причини

  • Зазвичай, психологічні. 
  • Неможливість справлятись зі стресом,  ти шукаєш гарні емоції в їжі. 
  • Патерни поведінки з дитинства: поки не доїси, не встанеш із-за столу, не ридай - ось тобі цукерка. 
  • Депресія, самотність і ще 10000 варіантів.
  • Також, не виключені й порушення здоров’я - гормональні збої, збої в роботі гіпоталамуса і т.д.

Поширена помилка в самолікуванні компульсивного переїдання

  • Часто компульсивне переїдання - замкнене коло із гніву на себе, сорому і їжі. 
  • Ти усвідомлюєш проблему.
  • Відчуваєш себе погано, що не можеш стриматись. 
  • Сідаєш на дієту -  все від сьогодні жодної крихти тіста чи солодкого. 
  • Жорстка дієта =сильний стрес і ти зриваєшся. 
  • Почуття провини і знову до пункту 1

А що робити?

  • Йти до лікаря.

Хто це може бути?

  • Психотерапевт.
  • Дієтолог. 
  • Гастроентеролог. 

Разом із лікарем ви вирішите як варто досліджувати причини і як варто з ними працювати.

А чи можу я якось підтримати себе на цьому шляху?

Зазвичай, впоратись з компульсивним переїданням самотужки складно.

Основний метод лікування - психотерапія. Але мистецтво маленьких кроків може підсилити ефект терапії.

З чого почати?

  • Забудь про дієти, згадай принципи здорового харчування.
  • Обмежувати себе в їжі - один із кроків замкненого кола (писали вище).
  • Почни з малого, спробуй знайти більш здорові замінники твоєї традиційної їжі.
  • Заміни  смажене на запечене.
  • Додай до раціону більше овочів. 
  • Пий більше води. 
  • Спробуй зменшити споживання солі та цукру. 

Важливо: якщо ти зірвалась /зірвався  - це окей, просто продовжуй вводити принципи здорової їжі в життя, не треба пропускати приймання їжі, як покарання чи обмежувати себе в чомусь

  • Їж повільно та усвідомлено

Всі ми знаємо, який на смак лимон, бо він яскраво виражений. А який смак у картоплі? Вимкни серіали і гаджети та зосередься на продуктах, що ти їси. Не спіши їх їсти, а насолоджуйся смаком. Так ти можеш вчасно відчути, що голод вгамовано і можна далі не продовжувати.

  • Знайди хобі

Щось, що принесе тобі задоволення, крім їжі - читання, плетіння з бісеру, комп.ігри, біг, проходити 15 000 кроків щоденно, розмальовувати картини по номерах, будь-що, що додасть тобі приємного в житті!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вчені з'ясували причину переїдання

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Дата публікації
Перегляди
52
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