Зупиніть мене: що таке компульсивне переїдання і як його подолати

Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.
"Наче не голодна, але шоколадку з’їм", "Я, звісно наївся, але для десерту місце знайду", "Бачу булочку, далі все як в тумані, відкриваю очі - булочки вже нема, а я тягнусь за другою". Знайомі історії? Йдеться про компульсивного переїдання.
Про це пише uahealth в Instagram.
Зупиніть мене: компульсивне переїдання і як його подолати
Компульсивне переїдання не завжди пов’язано з зайвою вагою, але завжди пов’язано з дискомфортом, як фізичним, так і емоційним.
Це найпоширеніший харчовий розлад (він обганяє булімію та анорексію) і в світі існують групи підтримки Анонімних ненажер, на кшталт Анонімних алкоголіків.
Як розпізнати?
- Ти їси багато, кожна порція по пів кіло і більше.
- Ти їси швидко, наче цю їжу ти вкрав/вкрала і тобі треба знищити докази.
- Ти здебільшого їси на самоті, бо тобі соромно за те скільки, що і як ти їж.
- Ти не можеш зупинитись.
- Ти їси, хоча не голодний/голодна.
Причини
- Зазвичай, психологічні.
- Неможливість справлятись зі стресом, ти шукаєш гарні емоції в їжі.
- Патерни поведінки з дитинства: поки не доїси, не встанеш із-за столу, не ридай - ось тобі цукерка.
- Депресія, самотність і ще 10000 варіантів.
- Також, не виключені й порушення здоров’я - гормональні збої, збої в роботі гіпоталамуса і т.д.
Поширена помилка в самолікуванні компульсивного переїдання
- Часто компульсивне переїдання - замкнене коло із гніву на себе, сорому і їжі.
- Ти усвідомлюєш проблему.
- Відчуваєш себе погано, що не можеш стриматись.
- Сідаєш на дієту - все від сьогодні жодної крихти тіста чи солодкого.
- Жорстка дієта =сильний стрес і ти зриваєшся.
- Почуття провини і знову до пункту 1
А що робити?
- Йти до лікаря.
Хто це може бути?
- Психотерапевт.
- Дієтолог.
- Гастроентеролог.
Разом із лікарем ви вирішите як варто досліджувати причини і як варто з ними працювати.
А чи можу я якось підтримати себе на цьому шляху?
Зазвичай, впоратись з компульсивним переїданням самотужки складно.
Основний метод лікування - психотерапія. Але мистецтво маленьких кроків може підсилити ефект терапії.
З чого почати?
- Забудь про дієти, згадай принципи здорового харчування.
- Обмежувати себе в їжі - один із кроків замкненого кола (писали вище).
- Почни з малого, спробуй знайти більш здорові замінники твоєї традиційної їжі.
- Заміни смажене на запечене.
- Додай до раціону більше овочів.
- Пий більше води.
- Спробуй зменшити споживання солі та цукру.
Важливо: якщо ти зірвалась /зірвався - це окей, просто продовжуй вводити принципи здорової їжі в життя, не треба пропускати приймання їжі, як покарання чи обмежувати себе в чомусь
- Їж повільно та усвідомлено
Всі ми знаємо, який на смак лимон, бо він яскраво виражений. А який смак у картоплі? Вимкни серіали і гаджети та зосередься на продуктах, що ти їси. Не спіши їх їсти, а насолоджуйся смаком. Так ти можеш вчасно відчути, що голод вгамовано і можна далі не продовжувати.
- Знайди хобі
Щось, що принесе тобі задоволення, крім їжі - читання, плетіння з бісеру, комп.ігри, біг, проходити 15 000 кроків щоденно, розмальовувати картини по номерах, будь-що, що додасть тобі приємного в житті!
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вчені з'ясували причину переїдання.
Читайте також:
- Зірка "Теорії великого вибуху" зізналася, що бореться з анорексією та переїданням
- Переїдання: розлади харчової поведінки
- Танці і лише по дві ложки з кожної страви – «рецепти» від переїдання