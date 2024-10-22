Зверніть увагу на ноги: 8 незвичайних ознак, що в крові зашкалює холестерин

Які ознаки на ногах вказують на те, що потрібно негайно перевірити рівень холестерину.
Напевно багато хто знає, що якщо в судинах утворюються бляшки холестерину, це може спровокувати небезпечну інфаркт чи інсульт.
Перевірити холестерин можна за допомогою спеціального аналізу -- ліпідограми. Цей аналіз показує рівень загального холестерину, так і " поганого " (ліпопротеїни низької щільності) та " хорошого " (високої щільності).
Запідозрити про наявність бляшок холестерину можна і самостійно, у діагностиці можуть допомогти ноги. За словами експертів, найбільш очевидна ознака того, що холестерин став зашкалювати, - це нігті, що повільно ростуть, на пальцях ніг . Часом може здаватися, що вони зовсім зупинили своє зростання.
Медики Британського фонду серця (BHF) порадили бути більш уважними і стежити за станом ніг, оскільки низка симптомів може говорити про проблеми зі здоров'ям. Вони назвали ознаки високого холестерину, що проявляються на ногах у людини.
Варто занепокоїтися через такі симптоми:
- Якщо стали мучити болі в ногах, які з'являються при русі, але проходять, як тільки ви ляжете або сядете.
- На ногах почало випадати волосся.
- Шкіра стала матова, щільна.
- Ноги стали німіти.
- На ступнях з'явилися ранки, які погано гояться.
- Шкіра стала дуже блідою, з'явився синюватий відтінок.
- М'язи стали наче меншими.
Про високий рівень поганого холестерину можуть розповісти і зовнішні ознаки. Наприклад, жовті бляшки - ксантелазми - на повіках та у куточках очей. Ці м'які безболісні нарости - відкладення холестерину.
Щоб уникнути проблем з холестерином поміняйте свій спосіб життя:
- Перегляньте свій раціон - не їжте трансжири. Трансжири є у складі магазинного печива, пряників, тортів, інших кондитерських виробів. Їжте більше клітковини -- овочів, фруктів, бобових, цільнозернові крупи.
- Почніть більше рухатися. Фізична активність може зменшити рівень холестерину та підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності "хорошого" холестерину. За словами лікаря, мінімум активності, якщо ви хочете знизити холестерин, — це 30 хвилин на день п'ять разів на тиждень із обов'язковим збільшенням частоти серцевих скорочень під час тренування.
- Кинути курити. Це один із найдієвіших способів, якщо ви курець, покращити рівень холестерину.
- Схудніть. Навіть 1-2 кілограми зайвої ваги впливають на рівень холестерину.
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