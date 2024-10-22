Зверніть увагу на ноги: 8 незвичайних ознак, що в крові зашкалює холестерин

Які ознаки на ногах вказують на те, що потрібно негайно перевірити рівень холестерину.

Напевно багато хто знає, що якщо в судинах утворюються бляшки холестерину, це може спровокувати небезпечну інфаркт чи інсульт.

Перевірити холестерин можна за допомогою спеціального аналізу -- ліпідограми. Цей аналіз показує рівень загального холестерину, так і " поганого " (ліпопротеїни низької щільності) та " хорошого " (високої щільності).

Запідозрити про наявність бляшок холестерину можна і самостійно, у діагностиці можуть допомогти ноги. За словами експертів, найбільш очевидна ознака того, що холестерин став зашкалювати, - це нігті, що повільно ростуть, на пальцях ніг . Часом може здаватися, що вони зовсім зупинили своє зростання.

Медики Британського фонду серця (BHF) порадили бути більш уважними і стежити за станом ніг, оскільки низка симптомів може говорити про проблеми зі здоров'ям. Вони назвали ознаки високого холестерину, що проявляються на ногах у людини.

Варто занепокоїтися через такі симптоми :

Якщо стали мучити болі в ногах, які з'являються при русі, але проходять, як тільки ви ляжете або сядете.

На ногах почало випадати волосся.

Шкіра стала матова, щільна.

Ноги стали німіти.

На ступнях з'явилися ранки, які погано гояться.

Шкіра стала дуже блідою, з'явився синюватий відтінок.

М'язи стали наче меншими.

Про високий рівень поганого холестерину можуть розповісти і зовнішні ознаки. Наприклад, жовті бляшки - ксантелазми - на повіках та у куточках очей. Ці м'які безболісні нарости - відкладення холестерину.

Щоб уникнути проблем з холестерином поміняйте свій спосіб життя:

Перегляньте свій раціон - не їжте трансжири. Трансжири є у складі магазинного печива, пряників, тортів, інших кондитерських виробів. Їжте більше клітковини -- овочів, фруктів, бобових, цільнозернові крупи.

Почніть більше рухатися. Фізична активність може зменшити рівень холестерину та підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності "хорошого" холестерину. За словами лікаря, мінімум активності, якщо ви хочете знизити холестерин, — це 30 хвилин на день п'ять разів на тиждень із обов'язковим збільшенням частоти серцевих скорочень під час тренування.

Кинути курити. Це один із найдієвіших способів, якщо ви курець, покращити рівень холестерину.

Схудніть. Навіть 1-2 кілограми зайвої ваги впливають на рівень холестерину.

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