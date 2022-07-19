Звички, які потрібно мати в 40 років, щоб не набрати вагу у 50

З віком метаболізм жінки сповільнюється, тримати себе у формі стає складніше. Якщо вийшло так, що у 40 років є надмірна вага вже є, то у 50 вона тільки збільшиться. Організм шукатиме джерела гормонів у жировій тканині та активно її нарощуватиме. Тому так важливо виробити та дотримуватись правильних звичок у 40 років.

Снідати потрібно завжди та скрізь

Потрібно привчити себе снідати й ніколи не пропускати цей приймання їжі. Коли ми прокидаємося, у нас знижена концентрація глюкози у крові, і якщо не поснідати, не буде енергії та працездатності. Крім того, що важливо, ми добиратимемо калорії, які не отримали вранці протягом дня та увечері перед сном. Якщо пропускати сніданок організм витрачатиме свою власну ендогенну глюкозу, яка потрібна для печінки, підшлункової залози, мозку та інших органів.

Їсти за принципом "харчової тарілки"

Сама ідея "харчової тарілки" з'явилася ще у минулому столітті у Гарварді. У буквальному значенні це тарілка діаметром 22-23 сантиметри, поділена на частини. Половину тарілки повинні займати клітковина (овочі та зелень). Саме вона дуже добре регулює рівень глюкози в крові та сприяє хорошому травленню. Чверть відводиться під складні вуглеводи, які дають нам енергію. Вони засвоюються у тонкому кишківнику, а шлунок при цьому залишається голодним. Ще одна чверть тарілки – це білок.

Їсти повільно

Дослідження підтверджують, що люди, які їдять швидко, часто схильні до ожиріння. А люди, які привчають себе повільніше, досягають результатів у схудненні.

Гормони дають сигнал мозку про насичення із затримкою 20 хвилин. Якщо проковтнути величезну порцію за 10 хвилин, мозок навіть не встигне зрозуміти, що ви давно ситі. Лише зменшення кількості укусів на хвилину допомагає знизити надмірне споживання калорій на 40%.

Їжте до почуття задоволення, а не до повного шлунку

Якщо ви відчуваєте, що шлунок заповнений, швидше за все ви переїли. Їжте до відчуття, що шлунок заповнений на 80%. Це допоможе вам не переїдати: Організм стане чутливішим до сигналів гормону ситості лептину. Ви знизите ризик емоційного переїдання, відрегулюєте апетит.

Якщо у вас після їди відчуття переповненого шлунка, занепокоєння, млявості, слабкості, тяжкості, сильної спраги після їди - це свідчить, що потрібно поекспериментувати з об'ємом порцій.

Уникати частих дробових перекусів

Дехто любить ласувати фруктами, коли виникає бажання просто поїсти. Але можливості всмоктування фруктози в людини обмежені. Так, якщо одне яблуко, а це 15 г фруктози без проблем засвоїться в організмі кожної людини, то 50 г вже тільки у кожного п'ятого. А передозування фруктози може стати причиною, наприклад, розвитку інсулінорезистентності.

Зробити перший крок до вироблення звички вже зараз

Почати діяти невеликими кроками можна сьогодні. Виберіть одну просту звичку, яку ви хочете впровадити та докладайте зусиль до неї протягом 2-3 тижнів, перш ніж додавати нову. Не лайте себе та заручіться підтримкою близьких та друзів.

Відвідуйте гінеколога

Жінкам, які наближаються до 40 років, дуже важливо відвідувати гінеколога та дбайливо ставитися до свого здоров'я.

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