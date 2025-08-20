Чому варто їсти малину щодня: вчені назвали 5 причин

Малина / © Pixabay

Малина відома не лише як смачний десерт або додаток до чаю з варенням, що допомагає при застуді. Насправді її корисні властивості значно ширші, і багато людей про них навіть не здогадуються.

Про це пише видання ЕlegantWoman.

Завдяки високому вмісту антоціанів, ця ягода може позитивно впливати на здоров’я серця. Антоціани допомагають зменшити запальні процеси в організмі, які нерідко стають причиною серцево-судинних проблем. Крім того, клітковина, що міститься в малині, сприяє зниженню рівня шкідливого холестерину, що також підтримує роботу серця та судин.

Малина відзначається низькою калорійністю, тому її часто рекомендують тим, хто прагне зберегти або знизити вагу. Наприклад, дві склянки свіжих ягід містять лише близько 128 калорій і 16 грамів корисної клітковини, яка забезпечує тривале відчуття насичення, допомагаючи уникнути перекусів між основними прийомами їжі.

Антиоксиданти, що присутні в малині, борються зі шкідливим впливом вільних радикалів, які прискорюють старіння організму. Вітамін С, що міститься в ягоді, стимулює вироблення колагену, сприяє зволоженню та підтримує пружність шкіри, завдяки чому обличчя виглядає більш сяючим та здоровим.

Поліфеноли в складі малини мають потужну протизапальну дію, яка виходить за межі боротьби з простудними захворюваннями. Вони допомагають зменшити внутрішні запальні процеси в організмі, підтримуючи загальне здоров’я та самопочуття.

Малина — не лише смачний десерт, а й потужний природний засіб для підтримки серцево-судинної системи, контролю ваги, краси шкіри та захисту організму від запалень. Регулярне споживання цієї ягоди допомагає організму залишатися здоровим, енергійним і стійким до вірусних та запальних процесів.