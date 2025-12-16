Чай / © Credits

У холодний сезон організм швидко втомлюється через нестачу сонця та зменшення активності, тож теплі вітамінні напої стають простим способом повернути тонус. Вони підтримують метаболізм, покращують кровообіг і забезпечують поживні речовини, необхідні для боротьби зі зимовою млявістю.

TSN.ua проаналізував матеріали NDTV та My Lovely Corner, щоб з’ясувати, які зимові напої найкраще підтримують енергію та імунітет у холодний сезон і чому саме вони мають бути у щоденному раціоні.

Напої, які додають сил у зимові дні

Імбирний чай

Цей напій добре зігріває й допомагає організму швидше «прокинутися». Імбир активізує кровообіг, пришвидшує метаболізм та містить антиоксиданти, що підтримують імунну систему.

Золоте молоко

Класична суміш теплого молока, куркуми та перцю містить куркумін — природну протизапальну сполуку. Напій допомагає зняти втому, а мед або кориця роблять його ароматнішим і посилюють користь.

Чай масала

Поєднання чорного чаю та прянощів — кардамону, кориці, імбиру й гвоздики — забезпечує м’який кофеїновий ефект і поліпшує травлення. Такий напій добре зігріває й підвищує енергію в холодні дні.

Яблучний сидр із корицею

Теплий сидр із яблук містить природні цукри та антиоксиданти, а кориця допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Напій забезпечує довше відчуття бадьорості.

Буряковий лате

Буряк багатий на нітрати, які покращують доставку кисню до тканин. Теплий буряковий лате підтримує витривалість і додає сил, особливо коли взимку відчувається млявість.

Гарячий шоколад із темним какао

Напій на основі несолодкого какао містить флавоноїди, які покращують настрій та підтримують роботу мозку. Темне какао також стимулює кровообіг.

Чай із перцевою м’ятою

Такий чай освіжає, підвищує концентрацію та допомагає впоратися з післяобідньою втомою. М’ята також позитивно впливає на травлення.

Теплий морквяно-апельсиновий смузі

Парена морква та апельсин — джерело вітаміну С і бета-каротину. Теплий смузі зміцнює імунітет та швидко повертає енергію.

Трав’яні чаї із женьшенем або ашвагандою

Трави-адаптогени зменшують втому та допомагають організму краще реагувати на стрес. Женьшень підтримує життєвий тонус, а ашваганда — витривалість.

Гаряча вода з лимоном і медом

Простий, але ефективний спосіб швидко відчути заряд енергії. Лимон забезпечує вітамін С, мед дає природні цукри, а тепла вода підтримує гідратацію.

Гранатовий чай або настій зі шкірки граната

Гранати містять антиоксиданти та природні кислоти, які підтримують імунітет. Шкірку граната можна заварити окропом — напій виходить насиченим і корисним.

Чай із шипшини

Багатий на вітаміни A, C та E, шипшинний чай зміцнює імунітет і допомагає зменшити запальні процеси, зокрема біль у суглобах.

Чай із шавлії

Містить природні антиоксиданти й сполуки, які сприяють загоєнню та захищають шкіру. Шавлія також має м’які протибактеріальні властивості.

Чай із куркумою

Поєднання куркуми, меду та лимона має потужний протизапальний ефект. Куркумін допомагає організму контролювати запалення, що особливо важливо взимку.

Індонезійський джаму-сік

Традиційний напій на основі куркуми, імбиру, лимона та меду підтримує травлення, знижує запалення й зміцнює імунітет.

Чай із бузини

Бузина відома антивірусними властивостями та високим вмістом флавоноїдів. Такий чай допомагає організму боротися із симптомами застуди.

Чай з ехінацеї

Ехінацея активує хімічні процеси, що зменшують запалення, та підтримує імунітет. Напій також може пришвидшувати одужання.

Трав’яний чай від кашлю

Комбінація липи, чебрецю, календули, цибулі, імбиру, анісу чи сосни допомагає зменшити подразнення горла та покращує відхаркування.

