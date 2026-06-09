Корисний для серця, шкіри та травлення: несподівана користь популярного продукту

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Помідори вважають одним із найкорисніших продуктів щоденного раціону. Вони містять низку вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які можуть підтримувати здоров’я серцево-судинної системи, шкіри та травлення.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Хоча з ботанічного погляду помідор належить до фруктів, у повсякденному раціоні його найчастіше сприймають як овоч. Цей продукт має низьку калорійність і майже на 95% складається з води, тому часто входить до меню прихильників здорового харчування. Крім того, помідори містять вітаміни С, Е, К, вітаміни групи В, фолієву кислоту, а також калій, магній і харчові волокна.

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Особливу цінність помідорам надає лікопін — антиоксидант, який відповідає за їхній характерний червоний колір. Результати досліджень свідчать, що регулярне споживання продуктів із лікопіном може бути пов’язане з нижчим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Водночас експерти наголошують, що найбільшу користь він приносить у межах збалансованого раціону та здорового способу життя.

Фахівці також звертають увагу, що після приготування помідорів організм легше засвоює лікопін. Особливо добре він засвоюється у стравах, де томати поєднані з жирами, зокрема з оливковою олією. Саме тому томатні соуси, супи чи пюре можуть бути ефективним джерелом цієї речовини.

Окрім лікопіну, помідори містять бета-каротин, вітамін С та інші антиоксиданти, які беруть участь у процесах вироблення колагену. Завдяки значній кількості води вони допомагають підтримувати водний баланс, а клітковина сприяє нормальному травленню. Також у складі помідорів є калій, який разом із водою допомагає регулювати рівень рідини в організмі.

«Хоча помідори безпечні для споживання більшістю людей, деяким людям, наприклад, тим, хто має певні проблеми із суглобами або подагру, слід бути обізнаними щодо своїх індивідуальних реакцій. Якщо у когось після вживання помідорів симптоми посилюються, рекомендується звернутися до спеціаліста», — йдеться в статті.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які шість продуктів з найбільшим вмістом клітковини радять дієтологи. Експерти рекомендують регулярно включати до раціону різноманітні продукти рослинного походження.

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