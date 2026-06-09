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- Здоров’я
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Корисний для серця, шкіри та травлення: несподівана користь популярного продукту
Популярний продукт, який є майже на кожній кухні, може позитивно впливати на серцево-судинну систему, стан шкіри та травлення. Експерти розповіли, як отримати від нього максимальну користь.
Помідори вважають одним із найкорисніших продуктів щоденного раціону. Вони містять низку вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які можуть підтримувати здоров’я серцево-судинної системи, шкіри та травлення.
Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.
Хоча з ботанічного погляду помідор належить до фруктів, у повсякденному раціоні його найчастіше сприймають як овоч. Цей продукт має низьку калорійність і майже на 95% складається з води, тому часто входить до меню прихильників здорового харчування. Крім того, помідори містять вітаміни С, Е, К, вітаміни групи В, фолієву кислоту, а також калій, магній і харчові волокна.
Особливу цінність помідорам надає лікопін — антиоксидант, який відповідає за їхній характерний червоний колір. Результати досліджень свідчать, що регулярне споживання продуктів із лікопіном може бути пов’язане з нижчим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Водночас експерти наголошують, що найбільшу користь він приносить у межах збалансованого раціону та здорового способу життя.
Фахівці також звертають увагу, що після приготування помідорів організм легше засвоює лікопін. Особливо добре він засвоюється у стравах, де томати поєднані з жирами, зокрема з оливковою олією. Саме тому томатні соуси, супи чи пюре можуть бути ефективним джерелом цієї речовини.
Окрім лікопіну, помідори містять бета-каротин, вітамін С та інші антиоксиданти, які беруть участь у процесах вироблення колагену. Завдяки значній кількості води вони допомагають підтримувати водний баланс, а клітковина сприяє нормальному травленню. Також у складі помідорів є калій, який разом із водою допомагає регулювати рівень рідини в організмі.
«Хоча помідори безпечні для споживання більшістю людей, деяким людям, наприклад, тим, хто має певні проблеми із суглобами або подагру, слід бути обізнаними щодо своїх індивідуальних реакцій. Якщо у когось після вживання помідорів симптоми посилюються, рекомендується звернутися до спеціаліста», — йдеться в статті.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які шість продуктів з найбільшим вмістом клітковини радять дієтологи. Експерти рекомендують регулярно включати до раціону різноманітні продукти рослинного походження.