Корисний перекус: один вид горіхів ефективно пригнічує голод та знімає запалення

Про те, що горіхи корисні, відомо давно, проте нове дослідження показало, наскільки глибоко вони здатні впливати на біологічні процеси в нашому тілі. Вчені з Університету штату Флорида провели 4-тижневий експеримент, під час якого дорослі учасники замінили свої звичні перекуси на 42 грами мигдалю. Аналізи виявили разючі зміни одразу в кількох системах організму.

Реакція мікрофлори та зниження запалення

Введення мигдалю до щоденного раціону викликало швидку реакцію в кишківнику. Зокрема, у піддослідних зросла кількість корисних бактерій Faecalibacterium prausnitzii. Ці мікроорганізми перетворюють клітковину на бутират — жирну кислоту, яка живить клітини товстої кишки та підтримує її слизову оболонку.

Водночас аналізи крові зафіксували падіння кількох маркерів запалення, зокрема тих, що пов’язані зі стресом тканин. Це означає, що імунна система дещо «заспокоїлася», що є вкрай важливим фактором профілактики хронічних захворювань.

Контроль апетиту та «тиха» хімія

Мигдаль виявився ефективним інструментом для контролю ваги завдяки своєму впливу на гормони.

Гормони ситості: Дослідження показало підвищення рівня пептиду YY та глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1). Ці гормони надсилають мозку потужні сигнали про насичення та допомагають контролювати рівень цукру в крові після їжі.

Зміни метаболізму: У крові учасників зріс рівень 3-гідроксибутирату — кетону, який утворюється під час розщеплення жирів. Це вказує на легкий кетозний ефект і більш ефективне використання жирів організмом.

Секрет такої ситості полягає в ідеальній комбінації: стандартна порція мигдалю (близько 30 грамів) містить 164 калорії, 6 грамів білка та 3,5 грама клітковини, а також корисні жири, магній та вітамін Е.

Важливі нюанси

Дослідники наголошують, що головна ідея полягає саме в заміні шкідливих вуглеводних снеків на мигдаль, а не в додаванні його до вже перевантаженого калоріями раціону. Горіхи є дуже калорійними, тому розмір порції має вирішальне значення.

Хоча результати експерименту є дуже багатообіцяючими, автори дослідження зазначають, що вибірка з 15 осіб є занадто малою для глобальних висновків. У майбутньому знадобляться масштабніші тести, щоб зрозуміти, як ці мікробні та хімічні зміни закріплюються в організмі в довгостроковій перспективі. Тим не менш, мигдаль уже зараз доводить свій статус одного з найкорисніших варіантів для щоденного перекусу.

