Користь авокадо: як плод впливає на здоров’я серця та сон
Дослідження показало, що щоденне вживання авокадо покращує якість і тривалість сну. Авокадо містить магній, калій, мононенасичені жири і клітковину, що сприяє здоров’ю серця і зниженню рівня «поганого» холестерину.
Авокадо давно вважають суперфудом, однак не всі знають, у чому саме полягає його користь. Регулярне вживання цього фрукта може позитивно впливати не лише на серцево-судинне здоров’я, а й на якість сну.
Що показало нове дослідження?
У 6-місячному дослідженні за участі 969 дорослих із абдомінальним ожирінням одна група їла авокадо щодня, інша — не більше двох на місяць. Результати показали, що у тих, хто вживав фрукт щодня, покращився сон за тривалістю та якістю, передає 24 Канал.
Лікар Джон Сайто з Американської академії медицини сну пояснив, що авокадо не є снодійним, проте містить магній, калій і корисні жири, які сприяють нормалізації циркадного ритму.
Яка користь авокадо?
Крім того, авокадо є джерелом мононенасичених жирів і клітковини. Заміна ним насичених жирів допомагає знизити ризик серцевих хвороб, а розчинна клітковина сприяє зменшенню рівня «поганого» холестерину.
Один фрукт містить близько 10 грамів клітковини, яка необхідна нашому організму.
