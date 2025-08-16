ТСН у соціальних мережах

Користь авокадо: як плод впливає на здоров’я серця та сон

Дослідження показало, що щоденне вживання авокадо покращує якість і тривалість сну. Авокадо містить магній, калій, мононенасичені жири і клітковину, що сприяє здоров’ю серця і зниженню рівня «поганого» холестерину.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Авокадо

Авокадо / © Pexels

Авокадо давно вважають суперфудом, однак не всі знають, у чому саме полягає його користь. Регулярне вживання цього фрукта може позитивно впливати не лише на серцево-судинне здоров’я, а й на якість сну.

Що показало нове дослідження?

У 6-місячному дослідженні за участі 969 дорослих із абдомінальним ожирінням одна група їла авокадо щодня, інша — не більше двох на місяць. Результати показали, що у тих, хто вживав фрукт щодня, покращився сон за тривалістю та якістю, передає 24 Канал.

Лікар Джон Сайто з Американської академії медицини сну пояснив, що авокадо не є снодійним, проте містить магній, калій і корисні жири, які сприяють нормалізації циркадного ритму.

Яка користь авокадо?

Крім того, авокадо є джерелом мононенасичених жирів і клітковини. Заміна ним насичених жирів допомагає знизити ризик серцевих хвороб, а розчинна клітковина сприяє зменшенню рівня «поганого» холестерину.

Один фрукт містить близько 10 грамів клітковини, яка необхідна нашому організму.

Раніше ми писали про те, кому слід уникати авокадо.

