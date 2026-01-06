Користь періодичного голодування під сумнівом: нове дослідження розчаровує результатами

Періодичне голодування / © Pixabay

Нове дослідження німецьких науковців показало, що популярні режими періодичного голодування можуть не давати метаболічних переваг, на які багато хто розраховує. Попри зниження ваги, поліпшень у ключових показниках здоров’я зафіксовано не було.

Про це повідомило видання Science Alert.

Команда з Німецького інституту харчування людини Потсдам-Ребрюкке вивчала, як різні вікна прийому їжі впливають на організм. Протягом двох тижнів 31 жінка з надмірною вагою або ожирінням дотримувалася двох схем харчування з обмеженням часу (TRE): з 8:00 до 16:00 та з 13:00 до 21:00. При цьому раціон залишався ізокалорійним — учасниці їли стільки ж калорій, як і зазвичай.

Хоча учасниці трохи схудли, очікуваних ефектів на рівень глюкози, артеріальний тиск чи холестерин виявлено не було. Дослідники припускають, що позитивні результати попередніх робіт могли бути пов’язані не з самим скороченням часового вікна, а з меншою кількістю спожитих калорій.

У статті наголошується: у цьому майже ізокалорійному експерименті покращень метаболічних маркерів після двох тижнів TRE не зафіксовано. Водночас було помічено зміщення циркадних ритмів — внутрішній біологічний годинник реагував на зміну часу прийому їжі. Це підтверджує, що режим харчування може впливати на сон та добові цикли організму.

Біологиня і дієтологиня Ольга Раміч наголошує: тим, хто мріє схуднути або покращити метаболізм, варто зважати не лише на годинник, а й на загальний енергетичний баланс.

Питання залишається відкритим: чи може обмеження часу прийому їжі дати додатковий ефект у випадку низькокалорійного раціону? Науковці планують продовжити дослідження, щоб з’ясувати, чи відрізняється оптимальний час прийому їжі для різних людей та як саме TRE працює у поєднанні зі зменшенням калорійності.

Реклама

Нагадаємо, вчені та дієтологи пояснили, який хліб вважається найшкідливішим для здоров'я. Чому білий хліб із борошна вищого ґатунку містить «порожні» калорії та чим його краще замінити.