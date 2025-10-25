Коштує копійки: лікар назвав бюджетний овоч, який знижує холестерин та кров’яний тиск

Овочі / © Unsplash

Через постійне зростання цін на продукти, все більше людей шукають бюджетні способи як можна попіклуватися про своє здоров’я. Британський лікар розповів про один недооцінений овоч, який коштує дуже дешево, але ефективно знижує рівень холестерину та нормалізує кров’яний тиск.

Про це пише The Mirror.

Спеціаліст з харчування лондонської клініки схуднення та здоров’я доктора Франка, професор Франклін Джозеф, розповів що червонокачанна капуста (або ж фіолетова капуста — Ред.) є однією із найпотужніших, але недооцінених, овочів, що здатні покращувати самопочуття.

Фіолетова капуста

Водночас експерти у сфері охорони здоров’я зазначають, що фіолетова капуста є джерелом поживних речовин з унікальним поєднанням корисних властивостей.

Цей овоч — справжній скарб: він містить багато клітковини, корисної для кишківника, а також антиоксидантів. Окрім того, ця капуста здатна покращувати травлення, знижувати рівень холестерину та артеріального тиску.

Незвичний колір цієї капусти говорить про високий вміст поліфенолів та антоціанів, які борються із запаленням та захищають клітини від пошкоджень.

«Червонокачанна капуста — один із найбільш недооцінених суперпродуктів, які є практично у кожному супермаркеті. Вона багата на клітковину, низькокалорійна та містить сполуки, які підтримують здоров’я кишечника, знижують рівень холестерину та сприяють покращенню імунної системи. Це неймовірний продукт, особливо, якщо врахувати ціну», — пояснив професор Франклін.

За словами професора, додавання кількох ложок сирої або злегка приготовленої червонокачанної капусти до ваших страв — простий спосіб покращити стан здоров’я.

Додавання кількох ложок сирої або злегка приготовленої фіолетової капусти до ваших страв допоможе покращити стан вашого здоров’я / © Credits

Окрім живлення кишечника, фіолетова капуста містить сполуки, подібні до тих, що містяться в броколі. Експерти зазначають, що вони допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку.

«Червонокачанна капуста підтримує процеси детоксикації в печінці, допомагає зменшити запалення і навіть покращити здоров’я серця, завдяки своїй антиоксидантній властивості», — додав професор Джозеф.

