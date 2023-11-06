Косметологи рекомендують відмовитися від цих п'яти звичок — вони призводять до раннього старіння губ

Дерматокосметологиня Роза Герліані розповіла сайту socialbites.ca про п'ять щоденних звичок, які призводять до раннього старіння губ після 30 років. Перевірте, чи ви не робите цих помилок.

Першою та найважливішою причиною Герліані вважає облизування губ. За словами експертки, така звичка призводить до лущення шкіри, появи тріщин та інших пошкоджень.

Вона пояснює, що вся справа у мікробіоті. Велика кількість бактерій у шлунково-кишковому тракті може викликати сухість губ та навіть невеликі судоми. Разом зі слиною ці бактерії потрапляють на шкіру і призводять до проблем.

Ще однією причиною раннього старіння є неправильний макіяж та погано підібрана косметика для губ. Наприклад, варто звернути увагу, що стійкі помади часто підсушують шкіру. Герліані рекомендує наносити на губи засоби з SPF в літні місяці та під час відпустки в спекотних регіонах, адже через ультрафіолетове випромінювання в шкірі зменшується кількість еластану і колагену. А це стає причиною фотостаріння і ранньої появи зморшок.

Старіння губ після 30 / Фото: Pexels

Герліані додала, що потріскані губи в осінньо-зимовий період є одним із факторів передчасного старіння. Тому важливо використовувати живильні бальзами з щільною текстурою і маслом в складі, щоб захистити шкіру від холоду і вітру.

Косметологиня закликає відмовитися і від шкідливих звичок, які шкодять шкірі губ та викликають її передчасне старіння. Як би звичайно це не звучало, куріння викликає передчасне старіння шкіри і утворення зморшок в області губ. Вся справа в нікотині та смолах, що містяться в тютюновому димі. Потрапляючи в організм, токсини перетворюються на вільні радикали, викликаючи мутацію клітин і сприяючи їх старінню.

Остання причина раннього старіння губ в відсутності пілінгу. Вона рекомендує проводити процедуру регулярно, адже вона допомагає активізувати живильні та обмінні процеси в шкірі, покращуючи текстуру та колір губ.

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