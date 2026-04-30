Косметичні філери можуть спричинити сліпоту: медики попереджають про ризики

Зростання популярності косметичних процедур супроводжується не лише естетичними результатами, а й ризиками для здоров’я. Особливу увагу до теми привернув учасник реаліті-шоу «The Only Way Is Essex» Боббі Норріс, який публічно розповів про наслідки багаторічного використання ін’єкцій.

Про це повідомило видання LAD Bible.

В ефірі програми «This Morning» 39-річний Норріс продемонстрував свій новий вигляд після численних процедур, які він робив протягом понад 10 років. Зірка реаліті-шоу зізнався, що раніше робив ін’єкції та вводив філери кожні 12 тижнів. Водночас невідомо, чи пов’язані ці процедури зі станом, через який лікар згодом озвучив йому серйозне попередження.

«Чудовий лікар якось сказав: „У нас тут є спеціаліст. І якщо це те, що він вважає, ви можете померти за 12 годин“», — розповів Норріс.

Попри це, така ситуація лише підштовхнула його ще більше зосередитися на зовнішності.

Фахівці наголошують: у рідкісних випадках косметичні філери можуть призвести до серйозних ускладнень, зокрема втрати зору. Причиною може стати судинна оклюзія — стан, коли введений препарат потрапляє в артерію та блокує кровопостачання ока.

За словами експертів, такі ускладнення можуть спричинити також некроз тканин і деформацію обличчя, якщо вчасно не надати допомогу. Щоб зменшити ризики, медики рекомендують ширше застосовувати ультразвукову діагностику перед ін’єкціями — це дозволяє точніше визначити розташування судин.

Окрім цього, небезпеку становить і неправильне використання ботулотоксину. Серед можливих побічних ефектів — асиметрія обличчя, проблеми з мімікою, сухість або сльозотеча очей. У складніших випадках можуть виникати труднощі з диханням, мовленням і ковтанням.

«Якщо ви не будете задіювати м’язи преса протягом 10 років, вони атрофуються. Так само, якщо м’яз, який відповідає за утворення зморшок на обличчі, не задіюється або паралізований ботоксом, через деякий час він втрачає свою колишню силу, і ви втрачаєте здатність до міміки», — зазначив професор пластичної хірургії доктор Еш Мосахебі.

