Кожен 300-й хлопчик народжується з цією аномалією: про неї досі соромляться говорити

Штани / © pixabay.com

Реклама

Гіпоспадія — одна з найпоширеніших вроджених аномалій розвитку статевих органів у хлопчиків. За оцінками фахівців, із цим станом народжується приблизно один із 300 новонароджених, а загалом у світі він вражає близько 15 мільйонів чоловіків.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

Про проблему знову заговорили після того, як чоловік із гіпоспадією відкрито поділився власною історією, щоб допомогти іншим позбутися сорому та страху.

Реклама

Гіпоспадія — вроджена аномалія розвитку, яка формується ще під час внутрішньоутробного розвитку плода. Це стан, за якого зовнішній отвір сечівника розташовується не на верхівці головки статевого члена, а нижче. В різних випадках його розташування може відрізнятися — від незначного зміщення до ділянки біля мошонки.

Часто патологія супроводжується викривленням статевого члена та особливостями розвитку крайньої плоті.

Тяжкість гіпоспадії залежить від конкретного випадку. Легкі форми можуть майже не викликати дискомфорту, натомість за складніших форм можливі:

труднощі з сечовипусканням стоячи;

змінений напрямок струменя сечі;

повторні інфекції сечовивідних шляхів;

викривлення статевого члена;

труднощі під час статевого життя;

у деяких випадках — зниження фертильності.

Як лікують гіпоспадію

У більшості випадків проблему виявляють одразу після народження дитини. Основним методом лікування є операція, яку зазвичай проводять у віці 12–18 місяців. Її мета — відновити нормальну будову сечівника, забезпечити правильне сечовипускання та зберегти статеву функцію в майбутньому.

Реклама

За складних форм може знадобитися кілька оперативних втручань.

Чоловік, який народився з тяжкою формою гіпоспадії, розповів, що багато років вважав себе єдиною людиною з таким діагнозом.

«У дитинстві й навіть у дорослому віці я думав, що я єдиний у світі, хто переживає фізичні та особливо психологічні страждання через гіпоспадію», — поділився він.

За його словами, лише згодом він дізнався, що цей стан зовсім не є рідкісним. Чоловік також наголосив, що тема досі залишається табуйованою, адже багато пацієнтів соромляться звертатися по допомогу.

Реклама

Чи можуть чоловіки з гіпоспадією мати дітей

Фахівці зазначають, що в більшості випадків після правильного лікування чоловіки можуть мати дітей природним шляхом. Лише за тяжких форм можуть виникати проблеми з фертильністю. Водночас сучасні допоміжні репродуктивні технології, зокрема екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), дають можливість багатьом парам стати батьками.

Точна причина розвитку гіпоспадії досі не встановлена.

Науковці вважають, що важливу роль можуть відігравати генетичні фактори та гормональні процеси під час внутрішньоутробного розвитку. Також досліджується можливий вплив окремих чинників довкілля, хоча переконливих доказів такого зв’язку наразі немає.

Нагадаємо, медичні експерти раніше повідомляли про поширення такого захворювання, як хвороба Пейроні, яке може призводити до викривлення, болю і зменшення розміру статевого члена.

Реклама

За даними фахівців, цей стан пов’язаний з утворенням фіброзної рубцевої тканини та найчастіше вражає чоловіків після 40 років. Лікарі наголошують, що без своєчасного лікування хвороба може прогресувати, тож за появи симптомів важливо звернутися по медичну допомогу.

Новини партнерів