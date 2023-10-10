Скільки українців потребуватимуть психологічної допомоги після війни: в МОЗ приголомшили статистикою

Українці переживають неабиякий стрес, перебуваючи на території країни у стані війни. Тому більшість, найімовірніше, буде потребувати психологічної допомоги.

Майже кожен українець має щонайменше один із симптомів, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі телемарафону 10 жовтня у міжнародний День ментального здоров'я.

"За останніми опитуваннями, взагалі ми вже бачимо, що 90% українців мають хоча б один із симптомів, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги", - каже Ляшко.

За його словами, половина українців, які сьогодні перебувають на території нашої держави, найімовірніше, будуть потребувати психологічної допомоги різного виду.

"Це може бути і самодопомога, може бути допомога сімейного лікаря, а потенційно може бути це і професійні психологів відповідного профілю, і психіатрів", - припускає міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Мішель Казачкін заявив, що в Україні чверть населення може страждати від розладів психічного здоров'я на тлі важкої війни і постійних обстрілів.

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