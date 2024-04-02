Кращий, ніж гречка: продукт, який входить до 20 найкорисніших у світі

Лікарі рекомендують обов’язково включити цю крупу до свого раціону, і ось чому.

Для українців кіноа – це екзотичний і маловідомий продукт. Але всі лікарі світу рекомендують вживати цю крупу, бо вона входить до двадцятки найкорисніших продуктів. Відомо, що американські космонавти обов’язково повинні вживати страви з кіноа, щоб бути у чудовій формі. Розповідаємо, чим корисний цей продукт і чому його треба включити до свого раціону.

Що таке кіноа

Це крупа, яка стала популярною в європейських країнах не так давно. Її називають "їжею стародавніх індіанців", бо в Південній Америці – це основний продукт, як для європейців пшениця чи рис для азіатів.

В Україні перший урожай зерна було зібрано з експериментальної ділянки Сумського аграрного університету кілька років тому. Експериментальне вирощування кіноа тривало понад два роки. У нас це зерно ще називають "рисовою лободою".

Яка користь кіноа: що лікує

Крупа дуже багата на білок, рослинну клітковину та амінокислотні сполуки. До її складу також входить лізин, тому кіноа сприяє швидкому загоєнню ран, навіть після хірургічного втручання.

Це зерно вважають вкрай цілющим, бо воно прискорює лікування кишківника, нервової системи, виводить з організму шлаки й токсини. Кіноа дуже корисна для тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою. Крупа допомагає знижувати тиск, рівень холестерину, пригнічувати запальні процеси.

"Золоте зерно" вкрай корисне для кісткової тканини, має жовчогінну та сечогінну властивості, сприяє відновленню хворої печінки. Також крупа здатна попереджувати захворювання на онкологію завдяки вмісту амінокислот.

Кіноа ще називають "рослинним материнським молоком", оскільки крупа багата білком, який за властивостями схожий на молоко. Він добре засвоюється організмом. Також кіноа містить залізо, яке вкрай корисне для підвищення гемоглобіну.

Як правильно вживати кіноа

Це вкрай низькокалорійний продукт, який насичує організм вуглеводами, вітамінами групи В, калієм, марганцем і магнієм. Кіноа повністю засвоюється організмом, не містить глютену.

У кулінарії крупу використовують для приготування супів, гарнірів, випічки та напоїв. Продукт має характерний горіховий смак, який надає стравам неповторності. У їжу також використовують листя кіноа, з нього роблять салати. А сирі зерна можна їсти, як горішки.

Крупа кіноа має кілька кольорів – білий, чорний та червоний. Біла краще розварюється, а із червоної та чорної страви виходять розсипчастими, тому з такого зерна готують гарніри. Кіноа можна їсти замість рису, пшениці та кускусу. Крупа чудово поєднується із запеченими овочами, її можна додавати в салати, десерти та випічку.

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