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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Краще ніж ліки: які напої допомагають боротися з тиском

Спека — додаткове випробування для людей із підвищеним тиском. Але деякі напої можуть м’яко допомагати тримати тиск під контролем і водночас рятувати від зневоднення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Напої, що допомагають знижувати тиск

Напої, що допомагають знижувати тиск / © Associated Press

Спосіб життя, зокрема харчування та напої, відіграє важливу роль у контролі тиску.

Про це пише EatingWell.

Дієтологи називають кілька напоїв, які можуть підтримувати здоровий тиск

  • сливовий сік — джерело калію та клітковини, пов’язаних зі здоров’ям серця

  • чай каркаде — поліфеноли в ньому допомагають розслабити судини

  • гранатовий сік — антиоксиданти підтримують еластичність артерій

  • буряковий сік — джерело нітратів, які організм перетворює на оксид азоту, що розширює судини

  • апельсиновий сік — містить флавоноїд гесперидин з протизапальними властивостями

Як правильно вживати напої для тиску

Дієтологи радять обирати натуральні соки без доданого цукру, а не «коктейльні» версії.

Багато з цих напоїв зручно пити холодними, тож улітку вони ще й освіжають: наприклад, чай каркаде дієтологи радять подавати охолодженим із замороженими ягодами. Гранатовий сік можна розбавляти газованою водою, якщо смак надто терпкий, а буряковий — поєднувати з яблучним соком, лимоном чи імбиром. Водночас варто пам’ятати, що більшість фруктів корисніше вживати цілими — заради клітковини.

Раніше ми писали про те, що головний біль у поєднання з іншими симптомами може свідчити про проблеми із тиском.

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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