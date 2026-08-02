Краще ніж ліки: які напої допомагають боротися з тиском

Напої, що допомагають знижувати тиск / © Associated Press

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Спосіб життя, зокрема харчування та напої, відіграє важливу роль у контролі тиску.

Про це пише EatingWell.

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Дієтологи називають кілька напоїв, які можуть підтримувати здоровий тиск

сливовий сік — джерело калію та клітковини, пов’язаних зі здоров’ям серця

чай каркаде — поліфеноли в ньому допомагають розслабити судини

гранатовий сік — антиоксиданти підтримують еластичність артерій

буряковий сік — джерело нітратів, які організм перетворює на оксид азоту, що розширює судини

апельсиновий сік — містить флавоноїд гесперидин з протизапальними властивостями

Як правильно вживати напої для тиску

Дієтологи радять обирати натуральні соки без доданого цукру, а не «коктейльні» версії.

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Багато з цих напоїв зручно пити холодними, тож улітку вони ще й освіжають: наприклад, чай каркаде дієтологи радять подавати охолодженим із замороженими ягодами. Гранатовий сік можна розбавляти газованою водою, якщо смак надто терпкий, а буряковий — поєднувати з яблучним соком, лимоном чи імбиром. Водночас варто пам’ятати, що більшість фруктів корисніше вживати цілими — заради клітковини.

Раніше ми писали про те, що головний біль у поєднання з іншими симптомами може свідчити про проблеми із тиском.

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