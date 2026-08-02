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- Здоров’я
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Краще ніж ліки: які напої допомагають боротися з тиском
Спека — додаткове випробування для людей із підвищеним тиском. Але деякі напої можуть м’яко допомагати тримати тиск під контролем і водночас рятувати від зневоднення.
Спосіб життя, зокрема харчування та напої, відіграє важливу роль у контролі тиску.
Про це пише EatingWell.
Дієтологи називають кілька напоїв, які можуть підтримувати здоровий тиск
сливовий сік — джерело калію та клітковини, пов’язаних зі здоров’ям серця
чай каркаде — поліфеноли в ньому допомагають розслабити судини
гранатовий сік — антиоксиданти підтримують еластичність артерій
буряковий сік — джерело нітратів, які організм перетворює на оксид азоту, що розширює судини
апельсиновий сік — містить флавоноїд гесперидин з протизапальними властивостями
Як правильно вживати напої для тиску
Дієтологи радять обирати натуральні соки без доданого цукру, а не «коктейльні» версії.
Багато з цих напоїв зручно пити холодними, тож улітку вони ще й освіжають: наприклад, чай каркаде дієтологи радять подавати охолодженим із замороженими ягодами. Гранатовий сік можна розбавляти газованою водою, якщо смак надто терпкий, а буряковий — поєднувати з яблучним соком, лимоном чи імбиром. Водночас варто пам’ятати, що більшість фруктів корисніше вживати цілими — заради клітковини.
Раніше ми писали про те, що головний біль у поєднання з іншими симптомами може свідчити про проблеми із тиском.