Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок: як захиститися від інфекції

Краснуху вважають "дитячою" хворобою, але вона дуже небезпечна для майбутніх мам.
Інфікування, особливо в першому триместрі, може призвести до викидня, мертвонародження або розвитку тяжких вад плоду.
Про це повідомили у МОЗ.
Найкращий захист – це імунізація, яка дає надійний тривалий імунітет, а також запобігає розвитку тяжких форм та ускладнень.
МОЗ інформує про ознаки краснухи, в чому небезпека інфекційного захворювання та як захиститись від краснухи.
В Україні вакцинацію дітей для профілактики кору, паротиту та краснухи здійснюють двічі у віці 12 місяців та 6 років комбінованою вакциною КПК.
Для повного захисту від цих захворювань необхідно отримати дві дози вакцини. Якщо ваша дитина не отримала дві дози, їх можна отримати з інтервалом в один місяць для забезпечення повного захисту.
Дорослим, якщо вони пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для захисту.
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