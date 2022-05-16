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Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок: як захиститися від інфекції

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Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок: як захиститися від інфекції

Фото: Credits

Краснуху вважають "дитячою" хворобою, але вона дуже небезпечна для майбутніх мам. 

Інфікування, особливо в першому триместрі, може призвести до викидня, мертвонародження або розвитку тяжких вад плоду. 

Про це повідомили у МОЗ.

Найкращий захист – це імунізація, яка дає надійний тривалий імунітет, а також запобігає розвитку тяжких форм та ускладнень.

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МОЗ інформує про ознаки краснухи, в чому небезпека інфекційного захворювання та як захиститись від краснухи.

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В Україні вакцинацію дітей для профілактики кору, паротиту та краснухи здійснюють двічі у віці 12 місяців та 6 років комбінованою вакциною КПК.  

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Для повного захисту від цих захворювань необхідно отримати дві дози вакцини. Якщо ваша дитина не отримала дві дози, їх можна отримати з інтервалом в один місяць для забезпечення повного захисту.  

Дорослим, якщо вони пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для захисту.

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