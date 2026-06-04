Красива усмішка — це не завжди вініри: як змінюється сучасна естетична стоматологія

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Головний лікар київської клініки Yarema Dental Ярема Міклош про сучасну естетику посмішки, світові стандарти та комплексний підхід

Ярема Міклош — головний лікар Yarema Dental, лікар-ортопед та гнатолог. Навчався у Віденській школі міждисциплінарної стоматології Рудольфа Славічека.

На його думку, у сучасній естетичній стоматології поступово змінюються пріоритети. Тепер акцент робиться не на ідеальній рівності та білизні зубів, а передусім на функціональності.

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“Естетика — це не декорація”

— Яремо Ігорьовичу, на вашу думку, чи є метою сучасної естетичної стоматології робити всім однакові білі зуби?

Я думаю, естетика не може починатися з шаблону. Вона починається з людини — з рис обличчя, лінії губ, біомеханіки, стану ясен, положення зубів, прикусу, м’язів, щелепно-скроневого суглоба тощо. Тобто, з того, як пацієнт живе з цією усмішкою щодня.

Вважаю, що естетика — це не декорація, а архітектура всієї системи. Наша клініка не ставить мету зробити всім однакові білі зуби. Ми пропагуємо натуральність та індивідуальний підхід.

— Тобто сучасна естетична стоматологія вже не може існувати окремо від функції?

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Саме так. І це світовий підхід. В офіційному науковому журналі японського протезного стоматологічного товариства (Journal of Prosthodontic Research) йдеться, що сучасна стоматологія - це не просто красива усмішка. У фокусі — баланс між естетикою та нормальною роботою зубів і щелепи. Тому необхідно приділяти увагу і цифровій стоматології, і естетичному лікуванню, і бруксизму, і проблемам СНЩС і біомеханіці жування. Тобто, важлива не тільки гарна усмішка, але й те, як пацієнт жує, стан його ротової порожнини, і як це впливатиме на його здоров’я в майбутньому.

Показовою є й позиція American Dental Association (ADA). В організації наголошують: коли естетичні процедури перетворюють просто на “швидку послугу” без повноцінної діагностики та участі ліцензованого стоматолога, це може нести серйозні ризики для пацієнта. Йдеться не лише про невдалий естетичний результат, а й про інфекції, ушкодження нервів, проблеми з прикусом і навіть незворотні зміни зубів та щелепи.

Фахівці клініки Yarema Dental при плануванні складного лікування враховують стан усього жувального апарату — зубів, ясен, суглобів, м’язів і виявляють приховані причини проблем. Власне це і відрізняє медицину від салону краси.

Цифрові технології у сучасній естетичній стоматології

— Яку роль, на вашу думку, у сучасній стоматології має Digital Smile Design (DSD) — технологія цифрового планування та візуалізації усмішки, яка дозволяє пацієнту побачити і “примірити” її до початку лікування?

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— Так, ця технологія змінила діалог між лікарем і пацієнтом. Раніше багато рішень пояснювалися словами, прикладами з каталогів або абстрактними картинками чи описами “до і після”. Тепер пацієнт може ще до незворотного етапу побачити і обговорити майбутній результат: форму, лінію усмішки, пропорції, динаміку, інколи навіть те, як ця усмішка виглядає на обличчі.

Саме тому систематичний огляд по DSD покращує комунікацію з пацієнтом, сприяє його обізнаності і задоволенню результатом.

У науковому оглядовому дослідженні (narrative review) 2024 року, присвяченому технології DSD, окремо наголошують: ця технологія особливо важлива для пацієнтів, які вагаються перед естетичним лікуванням через його незворотний характер. Йдеться, наприклад, про вініри чи інші втручання, де потрібно змінювати форму зуба або обточувати емаль.

Автори пояснюють, що DSD дозволяє ще до початку лікування показати людині майбутню усмішку у цифровому форматі — створити своєрідний попередній макет. Це допомагає пацієнту краще зрозуміти план лікування, зменшує тривогу та робить рішення більш усвідомленим.

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— Виходить, що тепер усмішку проєктує штучний інтелект?

— Звісно, ні. Штучний інтелект у сучасній естетичній стоматології застосовується, він допомагає пояснити, порівняти і побачити. Але не замінює клінічне мислення і підхід.

— Отже, перше завдання фахівця з сучасної естетичної стоматології — це пояснити пацієнту все чесно, а не вразити його?

— Так, її завдання — не продати вау-ефект, а допомогти людині реально зрозуміти майбутній результат без зайвих ілюзій. Пацієнт бачить, що дійсно зміниться, чого робити не треба, коли потрібні вініри, а коли композитна реставрація. Або краще почати з виправлення прикусу. Бувають випадки, коли найкраще рішення взагалі нічого не препарувати. І треба чесно сказати про це пацієнту і обґрунтувати рішення.

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Головне — зберегти більше здорової тканини зуба

— Лікарі часто вживають термін “мінімально інвазивний”? Що це означає в стоматології?

— Цей термін означає дуже конкретну річ: зберегти максимум здорового зуба. FDI World Dental Federation у своїй концепції Minimal Intervention Dentistry (мінімально інвазивної стоматології) пояснює простий принцип: лікувати зуб потрібно максимально обережно. Це означає, що стоматолог втручається лише настільки, наскільки це справді необхідно, щоб не руйнувати здорову тканину.

Головний акцент робиться не на агресивному лікуванні, а на збереженні зуба в довгостроковій перспективі. Для цього використовують профілактику, контроль розвитку проблем (наприклад, карієсу) і щадні методи лікування, які допомагають зберегти зуб живим і функціональним якомога довше.

Для естетики це особливо важливо, бо під час адгезивної реставрації, наприклад встановленні вінірів, знімають шар зубної емалі.

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Огляди досліджень про вініри показують: чим більше природної емалі вдається зберегти, тим кращими зазвичай є довгострокові результати лікування. Саме тому варіанти з мінімальним обточуванням зуба або взагалі без нього — сьогодні розглядають як більш щадний підхід для пацієнтів з певними показаннями.

— Але часто доводиться чути, що вініри в естетичній стоматології вирішують усе.

— Це, мабуть, найнебезпечніший міф. Вініри — не універсальна відповідь на будь-який естетичний запит. Пацієнту варто знати, що процедура встановлення вінірів, не тільки вимагає препарування зубів, а є незворотною. Тобто, зняти їх можна тільки для того, щоб встановити нові.

Якщо зміна кольору зубів незначна або помірна, серйозне реставраційне втручання часто взагалі не є необхідним. Простими словами — не кожен естетичний запит автоматично означає потребу у вінірах.

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Тому фахова стоматологія не працює за принципом усім вініри. Спочатку — діагностика, аналіз прикусу, оцінка стану емалі й функції зубів, а вже потім вибір лікування. Іноді найкращим рішенням можуть бути відбілювання, ортодонтія чи мінімально інвазивні методи, а не обточування зубів.

У тренді не тільки краса, але й функціональність

— Розкажіть про сучасні світові тренди у стоматології

— У США зараз особливо помітні дві тенденції. Перша — дуже жорсткий акцент на безпеці пацієнта. American Dental Association (ADA) активно попереджає про ризики процедур без повноцінної діагностики та без участі ліцензованого стоматолога.

Друга тенденція — у США дуже активно розвивають саме професійну естетичну стоматологію: лікарі постійно навчаються, обговорюють нові підходи на конференціях і публікують дослідження у спеціалізованих журналах. Один із головних центрів такого розвитку — American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) та їхній Journal of Cosmetic Dentistry.

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Японський підхід у стоматології наголошує: естетика не може бути довговічною без правильної функції зубів і щелепи. Саме тому в японських дослідженнях поруч з естетикою постійно обговорюють прикус, жувальне навантаження, бруксизм, розлади скронево-нижньощелепного суглоба та цифрові методи діагностики.

Швейцарський підхід часто асоціюють із максимальною дисципліною: чіткими протоколами, якісною діагностикою, постійним навчанням лікарів і прозорим поясненням пацієнту всіх можливих варіантів лікування.

Китай останніми роками дуже швидко розвиває цифрову та мінімально інвазивну стоматологію — через масштабні освітні програми, цифрові технології та великі центри функціонально-естетичної реабілітації.

Якщо подивитися на ці підходи разом, вимальовується модель сильної сучасної клініки: американський акцент на безпеці пацієнта, японська увага до функції, швейцарська системність і швидкий розвиток цифрових технологій, який демонструє Китай.

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— Ваша команда дотримується цих стандартів?

— Наші фахівці мають міжнародну освіту і ми надаємо перевагу доказовій стоматології.

Складні випадки - це наш профіль. Ми працюємо як з громадянами України, так і з пацієнтами з інших країн, адже наші лікарі вільно володіють іноземними мовами.

Yarema Dental - це не локальна клініка з інстаграмом, а передусім лікування складних випадків сучасними науково обґрунтованими методами.

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— Розкажіть, як ваш підхід працює на практиці

— Таких історій дуже багато. Наприклад, приходить пацієнтка із запитом переробити старі вініри, бо вони виглядають штучно. Під час діагностики виявляється, що в неї бруксизм, перевантаження щелеп та втома жувальних м’язів.

У такому випадку починати із заміни вінірів - не варіант. Спочатку аналіз функції, тимчасова стабілізація, прототипування посмішки, перевірка оклюзії (прикусу), а вже потім — мінімально інвазивне фінальне рішення там, де воно справді доречне.

Саме такий алгоритм описаний у сучасній стоматологічній літературі по цифровому дизайну посмішки, оклюзійній перевірці та виживаності вінірів. Тому що бруксизм і неправильний прикус асоціюються з більшим ризиком переломів.

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Інший пацієнт просив просто відбілити зуби і поставити тоненькі вініри. Але цифрове фото, скан і функціональний аналіз показали стертість зубів, дисгармонію лінії усмішки і перевантаження фронтальних зубів. У такому випадку естетика без функції не допоможе. Спочатку необхідно вирішити системні проблеми.

Інколи правильний шлях — це не швидко зробити пацієнту посмішку, а поетапне лікування з попередньою діагностикою, і тільки після цього — остаточна естетика.

— Якщо коротко, якою має бути сучасна здорова і красива усмішка?

— Сучасна усмішка — це не просто біліші зуби, чи швидкий естетичний ефект. Насамперед важливо зрозуміти: як працює прикус, яке навантаження мають зуби, як рухається щелепа тощо.

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Сильна естетична стоматологія сьогодні не жертвує функцією заради картинки, не стирає індивідуальність і не маскує медичні проблеми красивим “глянцем”. Навпаки — вона намагається зберегти природність, здоров’я та комфорт у довгостроковій перспективі.

Тому по-справжньому красива усмішка зараз — це не випадковий “вау-ефект”, а результат точної діагностики, продуманого планування і дуже обережної роботи із зубами.

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