Креми не завжди допоможуть: пластичний хірург пояснив, чому насправді з’являються мішки під очима

Мішки під очима — це не завжди від недосипу / © Фото з відкритих джерел

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Після безсонної ночі обличчя нерідко виглядає втомленим, а під очима з’являються помітні припухлості. Іноді вони зникають за кілька годин, але буває й так, що мішки залишаються навіть після повноцінного відпочинку. Причина в тому, що зовні схожі зміни можуть мати різне походження.

Про причини та способи зменшити припухлість під очима розповів пластичний хірург Кофі Боахене з медичного центру Johns Hopkins Medicine.

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Чому з’являються мішки під очима

З віком тканини, які підтримують повіки, поступово слабшають. Шкіра втрачає пружність, м’язи навколо очей стають менш міцними, а жирова тканина, яка природно оточує очне яблуко та допомагає його підтримувати, може почати випинатися вперед — у ділянку нижньої повіки.

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Саме так формуються стійкі мішки під очима. Вони не обов’язково зникають після сну, прохолодного компресу чи зволожувального крему, адже проблема полягає не лише в набряку, а й у зміні положення тканин.

Інший механізм — накопичення рідини. Тоді ділянка під очима стає припухлою, а набряк може бути особливо помітним після пробудження або солоної вечері. За даними Mayo Clinic, на появу мішків також впливають спадковість, недосипання, алергії та куріння. Іноді припухлість пов’язана з певними захворюваннями, зокрема нирок або щитоподібної залози.

Важливо розрізняти мішки та темні кола під очима. Останні можуть бути пов’язані з пігментацією, спадковістю, алергією або тінями, які утворюються через особливості рельєфу обличчя. Через це навіть людина без виражених набряків іноді має вигляд постійно втомленої.

Як зменшити мішки під очима в домашніх умовах

Якщо припухлість з’являється переважно вранці, Американська академія офтальмології радить почати з простих звичок. Наприклад, допомагає прохолодний компрес: чисту тканину змочують холодною водою та на кілька хвилин обережно прикладають до заплющених очей. Холод тимчасово звужує судини й допомагає зменшити набряк.

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Не менш важливо налагодити сон. Дорослим зазвичай рекомендують спати 7–9 годин на добу. Також можна трохи підняти узголів’я ліжка або покласти додаткову подушку: це допомагає зменшити накопичення рідини навколо очей уночі.

Ще один чинник — харчування. Надлишок солі сприяє затримці рідини, тому солоні закуски, копченості та інші продукти з високим вмістом натрію краще не робити звичною вечірньою стравою. Водночас не варто відмовлятися від води протягом дня: йдеться саме про помірність перед сном, а не про зневоднення організму.

Якщо припухлість пов’язана з алергією, важливо з’ясувати, що саме її провокує, та обговорити з лікарем відповідне лікування. А ще одна корисна звичка — відмова від куріння: воно прискорює втрату колагену й погіршує стан шкіри.

Чи можуть креми прибрати мішки під очима

Косметичний догляд може зробити шкіру зволоженішою, покращити її зовнішній вигляд і тимчасово зменшити вираженість набряклості. Наприклад, у засобах для зони навколо очей використовують кофеїн, який звужує судини й може допомогти зменшити припухлість.

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Однак крем не здатний повернути на місце жирову тканину, яка з віком випинається під нижньою повікою. Тому, якщо мішки стали постійними й помітними, косметика може виявитися недостатньою.

У таких випадках лікар може запропонувати різні процедури: лазерне шліфування, хімічний пілінг або філери. Ще один варіант — блефаропластика, операція, під час якої хірург коригує жирову тканину та надлишок шкіри нижньої повіки. Вибір методу залежить від причини змін і особливостей обличчя.

Фахівці Johns Hopkins Medicine наголошують, що зона навколо очей дуже делікатна, тому такі процедури потрібно довіряти досвідченому лікарю, який спеціалізується на повіках.

Коли набряки під очима можуть бути приводом звернутися до лікаря

Звичайні вікові мішки під очима переважно не становлять загрози для здоров’я. Але не кожну припухлість варто списувати на втому чи вік.

Консультація лікаря потрібна, якщо набряк довго не минає, супроводжується почервонінням, свербежем, болем або подразненням. Особливо важливо не відкладати огляд, якщо з’явилися порушення зору, головний біль чи висипання навколо очей.

Якщо припухлість виникла раптово або стала помітно сильнішою, лікар має з’ясувати, чи не пов’язана вона з алергією, запаленням або іншими порушеннями в організмі.

Що ще може змінювати вигляд обличчя

Ранкова припухлість не завжди обмежується ділянкою під очима: іноді людина прокидається з набряклими щоками та повіками. На це можуть впливати вечірній раціон, якість сну, положення тіла та затримка рідини. Про ранкові набряки обличчя та їхні причини йдеться також у матеріалі про побутові звички та можливі порушення в організмі.

Іноді зміни навколо очей можуть бути не лише косметичною проблемою. Наприклад, набряклість повік у поєднанні із сухістю шкіри, змінами кольору обличчя або порідшанням брів може супроводжувати порушення роботи щитоподібної залози. Про вісім можливих ознак захворювань щитоподібної залози, які помітні на шкірі та волоссі, розповідали лікарі.

На зовнішній вигляд шкіри впливає і харчування: організму потрібні білок, вітамін С, корисні жири та антиоксиданти. Вони не зупинять старіння й не приберуть уже сформовані складки, але допомагають підтримувати нормальний стан тканин. Які продукти підтримують пружність шкіри, розповідає окремий матеріал про харчування та вікові зміни.

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