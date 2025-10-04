Кровоточивість ясен може сигналізувати про небезпеку для здоров’я: це не просто погана гігієна рота

Візит у стоматолога / © Pexels

Кровоточивість ясен може сигналізувати про набагато серйозніші речі, ніж ви думаєте. Як попереджає хорватський стоматолог, цей симптом іноді є одним із ранніх показників серцевих захворювань, а не лише недогляду за зубами.

Більшість людей розглядає кровоточивість ясен, як захворювання що стосуються лише ротової порожнини. Проте більше досліджень показують, що стан ясен може відображати стан наших артерій.

Фахівці вважають, що стоматолог може помітити ці сигнали про проблеми з серцем раніше, ніж ваш сімейний лікар.

Хірург-стоматолог клініки «Dentum» у Хорватії Андрей Божич пояснює, що постійне запалення ясен тісно пов’язане з серцево-судинними захворюваннями.

«Коли ми бачимо ясна, які набряклі або кровоточать чи відшаровуються від зубів, ми вже знаємо, що в організмі людини є запалення. Проте, ця хвороба стосується не лише ротової порожнини: вона може вражати артерії, серце та всю систему кровообігу», — зазначив Божич.

Про що намагаються сказати наші ясна

Хорватський стоматолог пояснив, що хвороби ясен починаються із накопичення зубного нальоту, який викликає запалення та інфекцію. За його словами, проблема полягає в тому, що ця запальна реакція не залишається лише в роті, а може поширитися по всьому організму.

Як розповів лікар, бактерії з ротової порожнини можуть потрапити у кров і сприяти утворенню жирових бляшок в артеріях, відомих як атеросклероз. Це, своєю чергою, різко збільшує ризик таких серйозних проблем, як серцевий напад, інсульт та інші серцево-судинні захворювання.

Дослідження показують: чим довше важке запалення ясен залишається без лікування, тим вищою стає ймовірність розвитку хвороб серця.

Як захистити свою посмішку та серце

Стоматолог Божич пояснив, що ефективний підхід до мінімізації небезпеки полягає в підтримці оптимальної гігієни порожнини рота, до якої входить:

чищення зубів двічі на день;

регулярне використання зубної нитки;

планові стоматологічні огляди — незалежно від наявності очевидних попереджувальних ознак.

Посмішка дівчини / © Credits

«Багато людей ігнорують незначну кровоточивість ясен, вважаючи це нормальним явищем, але це не так. Якщо ви бачите кров під час чищення зубів, значить ваш організм намагається вам щось сказати. Не слід чекати, коли це стане більшою проблемою», — зазначив лікар.

Також Божич рекомендує скоротити споживання цукру, відмовитися від куріння та дотримуватися здорового харчування — стратегій, які корисні як для здоров’я зубів, так і для серця.

