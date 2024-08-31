Кружка цього чаю шкідливіша за 100 викурених цигарок: ви навіть не здогадаєтесь, що це за напій

Експерти назвали цікавий напій, одна кружка якого діє на людський організм так само, як 100 викурених цигарок.

Йдеться про особливий мате чай (чай падуба парагвайського), який цінується за його здатність долати втому, яка раптово навалюється, та полегшувати головний біль.

Готується падуб парагвайський з гілок і листя цього вічнозеленого чагарника, які висушуються над відкритим вогнищем. Рослина ця містить велику кількість антиоксидантів, завдяки яким розганяє обмін речовин та може швидко покращувати працездатність.

Входять до складу цікавого напою й ефірні олії, а ще вітаміни А, В та С. Здається, що ж такого в ньому може бути шкідливого? Адже всі ці речовини корисні для організму. Однак, насправді, все має зовсім інший вигляд.

Останні дослідження показали, що чай, крім всіх корисних властивостей, містить ще й чимало канцерогенів. Ці токсичні речовини втричі підвищують ризик розвитку раку. Особливо, коли йдеться про пухлини, які вражають печінку, кишківник, підшлункову залозу, шлунок, стравохід і легені.

Найбільший же удар від мате чаю людина отримує після традиційного способу його заварювання, коли використовує звичну нам воду, нагріту до 65 градусів.

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