Куди подівся коронавірус: пояснення у цифрах ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні 

Хотілося би відповісти, що коронавірус нарешті зник, але, на жаль, ще ні.

Фахівці МОЗ пояснили у цифрах, що відбувається із захворюваністю на COVID-19 в Україні.

У серпні 2022-го рівень захворюваності на коронавірус зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини.

Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%.

На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14.

"Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації. Більше випадків захворювання фіксуємо там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби", – повідомили медики.

Як розпізнати ознаки коронавірусу і що робити після позитивного тесту: актуальна ситуація

Якщо у вас з’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом.

Отримайте направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробіть експрес-тест. Це доступно, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

Допоки не отримали результати тестування, намагайтесь обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Пам’ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших.

Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань.

Нагадаємо, серед низки симптомів COVID-19 називають тимчасову втрату смаку. Експерти пов'язували це із впливом вірусу на нюх (як відомо, запах впливає на смак). Однак нове дослідження, опубліковане JAMA Otolaryngology, показало, що COVID справді може завдати прямої шкоди смаковим рецепторам.

Досі втрату смаку вважали симптомом, який проходить сам по собі протягом декількох місяців після зараження, проте кількість пацієнтів, які страждають на аномальні смакові відчуття через кілька місяців після зараження, все ще зростає.

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