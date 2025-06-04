Кунжут: користь і шкода / © pixabay.com

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Кунжут: склад

Щоб знати і розуміти користь насіння кунжуту, потрібно спочатку ретельно вивчити його склад. Він є унікальним поєднанням різних компонентів, які благотворно впливають на організм людини. Що містить насіння кунжуту:

від 45% до 65% масла;

бета-ситостерин;

сезамін;

лігнан;

фітин;

лецитин;

кальцій та залізо;

фосфор, калій і магній;

вітаміни групи В;

токоферол та аскорбінова кислота;

вітаміни А, Е, С;

нікотинова кислота;

тіамін;

фітостерини.

Всього лише одна столова ложка кунжуту містить 52 Ккал та:

2 г білків;

4 г жирів;

1 г вуглеводів.

Зазначається, що хімічний склад насіння кунжуту зберігається протягом дев'яти років.

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Насіння кунжуту: лікувальні властивості

В чому користь кунжуту? / © pixabay.com

Про користь кунжуту розповіла спеціалістка в сфері харчування Джулія Роха.

В кунжуті міститься лігнан (тип розчинної клітковини) який допомагає зволожити і збільшити об'єм випорожнень, полегшити кишковий транзит, запобігти запорам, зменшити всмоктування цукру в кишківнику. Все це значно покращує здоров'я всього шлунково-кишкового тракту, регулює рівень цукру в крові.

Завдяки сезаміну, який є різновидом лігнану, знижується рівень поганого холестерину. Сезамін пов'язаний з метаболізмом жирів в організмі, тому сприяє їх окисленню в печінці. Таким чином вживання кунжуту допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Поліненасичені жирні кислоти і вітамін E, які також містяться в кунжуті, мають антиоксидантні та протизапальні властивості, тому вони допомагають розслабити кровоносні судини і контролювати артиріальний тиск.

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Чим небезпечний кунжут і кому його не можна вживати

Кунжут, як і будь-який інший продукт, не варто вживати в надлишку. З часом він може викликати роздратування кишківника, біль в шлунку та товстій кишці. У великих кількостях це насіння сприяє набиранню зайвої ваги. Відбувається це не лише через його високу калорійність, але й через значну кількість жирних кислот, які містяться в кунжуті.

Кому не рекомендовано приймати кунжут:

за діагностованого тромбозу, наявності високого згортання крові;

якщо є камені або пісок в сечовидільній системі;

людям з алергією на пряність, високою схильністю до розвитку алергічних реакцій.

Скільки на день можна з'їсти кунжуту

Фахівці рекомендують вживати не більше 1-2 столових ложок кунжуту на день. Бажано, щоб ця кількість була використана протягом всього дня, а не за один раз. Кунжут вживають як в натуральному виді, так і додають до салатів, печива, хліба тощо.

Також з насіння кунжуту можна готувати відвари чи настої.

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Варто звернути увагу, що кунжут потрібно правильно вживати для отримання того чи іншого ефекту. Наприклад, для засвоєння кальцію, спеціалісти рекондують дотримуватися таких порад:

насіння можна зберігати не більше півроку в закритому, темному та прохолодному місці;

під час приймання кунжуту забезпечте собі достатнє вживання вітаміну D;

пряність важливо поєднувати з фосфором (зелень, риба, сир);

важливо слідкувати за рівнем кислотності шлунка і не допускати порушення кислотного балансу;

намагайтесь контролювати фізичні навантаження (вони повинні бути помірними);

не варто в цей період приймати продукти, які виводять кальцій (кава, газовані напої, сіль, щавель, шпинат).

Чим відрізняється чорний кунжут від білого

Чим відрізняється чорний кунжут від білого / © pixabay.com

Між цими сортами існує кілька основних відмінностей:

чорний кунжут більш ароматний, його не потрібно чистити, але його смак трішки гірчить;

білий кунжут відрізняється ніжним "горіховим" смаком;

в чорному кунжуті більше заліза та менше білка, він маслянистий;

білий сорт містить менше жирів та містить велику кількість вологи.

Якщо ви не знаєте, як вживати чорний кунжут, то тут особливих відмінностей від білого немає. Корисні та шкідливі властивості цих сортів однакові, адже це — одна рослина.

Чи можна жінкам їсти кунжут щодня: в чому користь

Вже кілька століть тому були виявлені корисні властивості вживання кунжуту для жінок. Зокрема, це насіння позитивно впливає на роботу сечостатевої системи жінки, воно допомагає запобігти розвитку мастопатії під час грудного вигодовування та збільшує кількість молока. Особливо важливо вживати кунжут під час вагітності (якщо немає протипоказань). Адже він позитивно впливає на формування кісткової тканини плоду. А під час менопаузи кунжут допомагає виробити потрібну кількість гормонів, які захищають жінку від розвитку онкологічних захворювань.

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