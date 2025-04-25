Курятина може викликати рак: нові дослідження шокували вчених

Курятина / © Unsplash

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Курку довгий час рекламували як здоровий вибір — джерело білка з низьким вмістом жиру. Але нові дані італійських вчених змушують задуматися: навіть скромні порції курятини можуть підвищити ризик смерті та онкології.

Про це повідомило видання NYP.

Нещодавнє дослідження італійських науковців виявило неочікуваний зв’язок між споживанням курки та підвищеним ризиком смерті. Протягом 19 років вони аналізували харчування 4869 дорослих і виявили, що ті, хто з’їдав понад 300 г птиці на тиждень, мали на 27% вищий ризик смерті від будь-якої причини порівняно з тими, хто обмежувався 100 г.

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Що виявили дослідники?

Учасники, які їли більше курки, мали в 2,27 раза вищий ризик смерті від раку травної системи.

Чоловіки були вразливішими: при споживанні понад 300 г птиці їхній ризик зростав у 2,6 раза.

Жінки, ймовірно, захищені статевими гормонами, такими як естроген, який впливає на метаболізм поживних речовин.

Чому так відбувається?

Хоча точні причини не названі, вчені припускають кілька факторів:

Пережарювання — високі температури утворюють мутагени, які пошкоджують ДНК.

Промислова обробка — пестициди, антибіотики та гормони в кормах можуть залишати токсичні речовини в м’ясі.

Відсутність «захисного ефекту» овочів — на відміну від червоного м’яса, поєднання курки з овочами не знижує ризик.

«Ми вважаємо, що корисно поміркувати споживання м’яса птиці, чергуючи його з іншими не менш цінними джерелами білка, такими як риба. Ми також вважаємо, що важливо більше зосередитися на методах приготування, уникаючи високих температур і тривалого часу приготування», — зазначили вчений.

Нагадаємо, один з найпопулярніших в Україні супів є шкідливим для здоров’я. Та попри це, чимало українців продовжують їсти його щодня.